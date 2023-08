Manželov na dovolenke prebudila notifikácia, niekto stál pred vchodovými dverami: Toto nečakali ani vo sne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Manželia na dovolenke zažili poriadny šok. Uprostred noci ich zobudila notifikácia o tom, že pred ich domom sa niekto alebo niečo pohybuje. Mysleli si, že sa k nim niekto snaží vlámať. Manželka spanikárila a okamžite sa chcela vrátiť domov. Keď ale zistili, čo to bolo, uľavilo sa im.

John a Rebecca Woodovci dostali strach, keď ich o 3:00 na dovolenke v Lake District zobudila notifikácia. Kamera na zvončeku pri vchodových dverách totiž zaznamenala pohyb niekoho alebo niečoho, čo stálo vonku. Spočiatku sa domnievali, že sa k nim niekto snaží vlámať. Keď ale skontrolovali zábery z kamery, zistili, že v skutočnosti to bol obrovský pavúk, informoval Mirror.

„Boli sme na dovolenke a dostali sme notifikáciu, že pri dverách je osoba,“ povedal 35-ročný John. „Bolo to uprostred noci o 3:00, boli sme v posteli,“ dodal. Pavúka opísal ako mimozemšťana alebo niečo podobné. „Moja žena to videla ako prvá, bola vydesená, spanikárila a nechcela ísť domov. Máme malého chlapca, ktorý si myslel, že je to mimozemšťan,“ dodal John.