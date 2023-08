Českým senátom prešlo sprísnenie "lex Babiš": Politikom zakazuje vlastniť médiá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/rarrarorro)

Internetových médií sa zákon netýka, čo kritizovalo združenie Milión chvíľok pre demokraciu. Žiadalo preto predsedu Senátu Miloša Vystrčila, aby zabezpečil, že do úpravy pribudne aj zákaz vlastníctva takýchto médií. To sa však nestalo. Jednou z hlavných zmien je, že sa zákon bude vzťahovať nielen na ovládajúcu osobu, ale aj na skutočného vlastníka média, čo má sťažiť obchádzanie tohto zákazu. Podľa novej úpravy už nebude stačiť, ak by poslanci či predstavitelia vlády vložili akcie svojej firmy vlastniacej médiá do zvereneckých fondov.

Snemovňa zmenu zákona schválila v polovici júna

Tento spôsob použil na základe pôvodného znenia zákona expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš s holdingom Agrofert. Jeho súčasťou je aj mediálna skupina Mafra, ktorá vydáva denníky Lidové noviny, Mladá fronta DNES a mnoho časopisov. Do jej portfólia patrí aj Rádio Impuls a rôzne internetové servery. Snemovňa zmenu zákona schválila v polovici júna. Ostro ju vtedy kritizovalo Babišovo hnutie ANO, ktoré už avizovalo, že ak ju podpíše aj prezident, obráti sa na Ústavný súd.