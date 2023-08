Žena ohúrila sociálne siete famóznou premenou: Vďaka mejkapu sa z nej stala neskutočná kráska

(Zdroj: TikTok/lashesandlosing)

Sarah Andresová z Alberty v Kanade sa vo svojom nedávnom videu premenila na nepoznanie. Na začiatku videa maskérka ukázala svoju prirodzenú tvár a leopardí župan. Následne sa hodila do gala a upravila si vlasy. Fialovým dymovým mejkapom očí, umelými mihalnicami a lesklými perami fanúšikom doslova vyrazila dych. Ľudia boli šokovaní a ohromení jej mejkapovými schopnosťami.

Jeden z komentujúcich prezradil, že Sarah po premene vyzerala ako Mariah Careyová. „Práve som to chcel povedať,“ potvrdil ďalší. „Úžasné, želám si, aby som sa mohla takto premeniť,“ poznamenala iná komentujúca. „Kiežby som bola taká talentovaná na líčenie. Nič by ma nezastavilo! Bez ohľadu na to, čo robím s mejkapom, vždy vyzerám rovnako,“ pridala sa ďalšia.

Aby Sarah odpovedala na otázky svojich fanúšikov, pripravila ďalší príspevok, v ktorom podrobne vysvetlila svoj postup. Pre zvýraznenie obočia si pod neho naniesla korektor, aby vytvorila ilúziu čistého a upraveného vzhľadu. „Miešanie je kľúčové a musíte dosiahnuť, aby všetko vyzeralo hladko a prirodzene,“ vysvetlila Sarah.

„Na očné viečko môžete pridať rôzne farby, ale ich zmiešaním môžete vytvoriť ďalší rozmer. A čo je najdôležitejšie, hrajte sa s tým,“ uviedla ďalej. Čo sa týka kontúrovania tváre, dala si svetlé aj tmavé odtiene podkladovej bázy, nechala ich na tvári niekoľko minút a potom ich rozotrela pomocou veľkého jemného štetca. Fanúšikov jej návod veľmi potešil.