Túžite po žiarivom úsmeve? Sedem POTRAVÍN, ktoré pomáhajú vybieliť zuby

USA - Biely úsmev vyžarujúci zdravie a krásu je určite niečo, po čom túži každý z nás. Dopomáhajú k nemu rôzne dentálne procedúry. Podľa odborníkov je však možné dosiahnuť ho aj zaradením niektorých potravín do jedálnička. Vďaka tejto časovo náročnejšej, no lacnejšej verzii si udržíte biele zuby.

Vek, pitie kávy, fajčenie, ale aj genetika - toto všetko sú faktory, ovplyvňujúce zafarbenie vášho chrupu. Našťastie existuje niekoľko postupov, ktoré dokážu odstrániť jeho nepekný odtieň vrátane voľne predajných bieliacich pásikov alebo profesionálnych služieb. Ak však hľadáte prirodzenejší a cenovo dostupnejší postup, skúste zaradiť do jedálnička niektoré druhy potravín. „Hoci potraviny samé o sebe nedokážu vybieliť úsmev, existuje niekoľko z nich, ktoré môžu pomôcť udržať a trochu zlepšiť váš vzhľad,“ hovorí zubár celebrít Sean Kutlay pre Best Life. A aké pochutiny by ste teda mali pridať na svoj nákupný zoznam?

Jahody

„Jahody obsahujú kyselinu jablčnú, ktorá môže pomôcť vybieliť zuby,“ vysvetlila dentistka Lauren Beckerová. Registrovaná dietologická výživová špecialistka Kelsey Costaová doplnila, že kyselina jablčná je prirodzeným bieliacim prostriedkom, ktorý zvyšuje aj tvorbu slín. Podľa zubného lekára Khoulouda Sobha by ste to však s jahodami nemali preháňať, pretože sú kyslé a časom môžu opotrebovať vašu sklovinu. Nemáte radi jahody? Aj melón obsahuje kyselinu jablčnú, takže ho môžete vyskúšať.

Ananás

„Ananás obsahuje bromelaín, ktorý dokáže rozložiť škvrny na povrchu zubov,“ hovorí dentista Nathan Oakes. Podľa Costovej ide o enzým, ktorý sa viaže na bielkoviny. „Patria sem aj bielkoviny v pelikulárnych vrstvách (vrstva bielkovín slín), ktoré pôsobia ako ochranný štít zubov, ale môžu tiež absorbovať pigmenty z potravy.“ Dietologička Madelyn Laroucheová pripomína, že ak nám má toto ovocie pomáhať chrániť chrup, musí byť iba čerstvé. „Treba si uvedomiť, že čerstvý ananás bude mať najvyšší obsah bromelaínu. Konzervovaný ho stráca počas procesu spracovania.“ Ďalším ovocím obsahujúcim tento enzým je papája, takže sa môžete rozhodnúť pre ktorékoľvek tropické ovocie podľa svojich preferencií.

Zeler

Ak prejdeme k zelenine, surový zeler je šetrný k zubom a zabezpečí vám žiarivejší úsmev. Oakes uvádza, že je to prírodné abrazívum, ktoré dokáže odstrániť povrchové škvrny, ak ho žujete. „Zeler je skvelým zdrojom vlákniny a vitamínov, ako sú vitamín C a A. Textúra tejto zeleniny môže pomôcť zoškrabať čiastočky a baktérie zo zubov,“ dopĺňa Sobh. „Musíte mať ale na blízku zubnú niť, pretože môže byť veľmi vláknitý a zachytávať sa medzi zubami.“ Dentista Cesar Sauza dodáva, že surový zeler a surová uhorka sú prospešné aj vďaka obsahu H2O. „Obsahujú hlavne vodu, ktorá poskytuje pri žuvaní vašim zubom výplach.“ Preto sú ideálnym občerstvením po jedle.

Podľa celebritného zubára Billa Dorfmana by ste však mali postupovať opatrne, pokiaľ ide o spoliehanie sa na abrazívne látky, pretože pravdepodobne nebudú mať dlhodobé účinky, po ktorých túžite. „Niektoré potraviny majú mierny abrazívny účinok. Vďaka nemu vyzerajú zuby biele, ale ide iba o odstránenie povrchových škvŕn, ktoré sa časom hromadia na povrchu zubov,“ hovorí. „Zafarbenie zubov človeka je dané prirodzeným odtieňom dentínu, čiže vrstvy pod sklovinou. U jednotlivých ľudí sa líši v závislosti od genetiky a veku.“ Dorfman dodáva, že ak konzumujete aj potraviny, ktoré zuby sfarbujú, čiže limonády, červené víno a kávu, chrumkanie zeleru vám zrejme nijako nepomôže.

Jedlá sóda

Hoci jedlá sóda nie práve občerstvujúcou lahôdkou, táto zložka je jedným z najstarších prostriedkov na dosiahnutie belšieho úsmevu. Môžete ju dokonca nájsť aj v zubnej pasty. „Na jedlú sódu sa často pozerá ako na prírodný domáci prostriedok na bielenie,“ hovorí Beckerová a zároveň upozorňuje, že pri jej používaní by ste mali byť opatrní, pretože jej príliš časté používanie môže byť pre zuby abrazívne. Napriek tomu Kutlay odporúča urobiť z použitia sódy bežný rituál. „Jej malé množstvo zmiešanej so zubnou pastou môže pomôcť rozjasniť zuby a môže byť polopravidelnou súčasť vašej ústnej hygieny.“

Mrkva

Mrkva tiež patrí do kategórie prírodných abrazív, čo znamená, že môže pomôcť pri odstraňovaní povrchových škvŕn. „Žuvanie chrumkavých a surových mrkvových tyčiniek masíruje ďasná a pomáha odstraňovať zubný povlak a baktérie zo zubov,“ hovorí Sobh. „Pomáha tiež posilňovať zubnú sklovinu tým, že poskytuje vysoké množstvo vitamínu A.“ Jeffrey Sulitzer zdôrazňuje, že tuhá štruktúra mrkvy dokáže pomôcť odstrániť prebytočné baktérie, ktoré zostali na zuboch a ďasnách. Beckerová vysvetľuje, že podobný účinok môžu mať aj jablká a listová zelenina.

Žuvačky bez cukru

„Žuvanie žuvačky pomáha udržiavať zuby čisté, zachovávať ich jas, odstraňovať akékoľvek zvyšky medzi zubami a má aj ďalšiu výhodu - znižuje množstvo kyselín a zubného kazu,“ hovorí Kutlay. Sobh má tiež na zozname odporúčaných potravín žuvačky bez cukru, ktoré opisuje ako užitočnú alternatívu zubnej nite na cestách. Vyhnúť by ste sa však mali super sladkým značkám. „Žuvačky podporujú prúdenie slín, čo pomáha predchádzať tvorbe zubného povlaku a kazeniu zubov. Ale upozorňujeme, že to platí len pre žuvačky bez cukru.“

Mliečne výrobky

Od malička nás učili, že vápnik pomáha udržiavať silné kosti vrátane zubov. „Mliečne výrobky, ako sú syry, jogurty a mlieko, poskytujú vápnik a fosfáty, ktoré posilňujú sklovinu a podporujú remineralizáciu, čím potenciálne redukujú povrchové škvrny,“ vysvetľuje Oakes. Jeho kolega Sulitzer pripomína, že tieto druhy potravín bojujú aj proti zubnému kazu. Larouche podotýka, že mliečne výrobky s vysokým obsahom kyseliny mliečnej vrátane tvarohu, kyslej smotany a gréckeho jogurtu, sú najprospešnejšie. „Kyselina mliečna pomáha chrániť zubnú sklovinu, ktorú nechce nikto stratiť, pretože keď raz zmizne, je preč. Pod ňou sa nachádza dentín, ktorý sa farbí najľahšie. Takže ochranou zubnej skloviny v podstate pomáhate svojim zubom, aby boli biele."