Mladík (28) kúpil snúbencovi test DNA: Keď zistil, kto v skutočnosti je... niektorí by sa ho ani nedotkli!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Svet istého mladíka sa prevrátil úplne naruby po tom, ako zistil, že je zasnúbený so svojím pokrvným príbuzným. V príspevku na Reddite vysvetľuje, ako nedávno zo srandy kúpil v obchode testovaciu súpravu DNA, pretože ju predávali za polovičnú cenu. Myslel si, že to bude zábavný darček, no nikdy by nebol čakal, že výsledky navždy zmenia ich životy.

(Zdroj: Getty Images)

"O pár mesiacov sa máme brať. Sme neskutočne šťastní a zamilovaní. Už dlho sa zaujímam o pôvod mojich predkov a snažím sa vypracovať náš rodokmeň, tak som v akcii kúpil test DNA pre môjho snúbenca," píše. Neskôr, práve keď bol letel na dovolenku, ktorú trávila dvojica s partiou priateľov, mu došla správa s výsledkami. V kolonke "DNA zhoda" uvidel svoje meno. "Vraj sme bratranci z tretieho kolena. Ani neviem, ako sa cítim," pokračuje zmätený muž.

Keďže ide o pár rovnakého pohlavia, nemusia mať obavy o to, ako by ich vzťah mohol ovplyvniť ich deti. Znepokojuje ich ale to, ako celú vec zoberú ich rodiny. "Taktiež sme obaja Židia a náš genofond je už i tak dosť slabý. Ale príbuzní z tretieho kolena? To už je asi príliš," zamýšľa sa nešťastník, ktorý teraz ešte nevie, či s partnerom zostane, alebo sa rozídu.

(Zdroj: Getty Images)

Ľudia na toto priznanie reagovali pomerne vlažne a nerobia z toho žiadnu vedu. Jedna osoba tvrdí, že vlastne o nič nejde. "Žiadny problém. Keby sa to dialo generácii za generáciou a medzi bližšími príbuznými, tak nepoviem. Každý je príbuzný každého, ty si akurát zistil, ako," napísala. "Ani keby ste boli heterosexuáli, tak by to nebol problém a neexistovalo by zvýšené riziko, že sa vám narodí postihnuté dieťa," uviedol ďalší užívateľ.