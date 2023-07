Trojnásobná matka (37) zostala v šoku: Zistila, že manžel je jej bratranec! Takto reagovalo jedno z ich detí

COLORADO - Žena, ktorá sa vydala za svojho bratranca, povedala, že sa s ním nikdy nerozvedie, aj keď jej ľudia hovoria, že ich románik je nechutný. O svojom príbuzenstve sa dozvedeli náhodou po tom, čo si urobili DNA test. Nepovažujú to však za dôvod, ktorý by mal rozbiť ich rodinu.

Tridsaťsedemročná Celina Quinonesová a jej o sedem rokov starší manžel Joseph z Colorada v USA sa vzali pred sedemnástimi rokmi. Odvtedy sa im narodili tri zdravé deti a viedli spolu život plný lásky. Desať rokov po svadbe sa však dozvedeli niečo, čomu možno len ťažko uveriť, a to, že v skutočnosti sú príbuzní. Ani jeden z nich vraj netušil, že sú bratranec a sesternica, keď sa dali dokopy. Zistili to, až keď Celina začala pátrať po svojich predkoch. Keď po vykonaní testu DNA odhalila pravdu, spočiatku si myslela, že sa budú musieť rozviesť. "Rozhodli sme sa urobiť si test DNA a vtedy sme to zistili. Bolo mi trochu zle od žalúdka. V hlave som si myslela, že by sme mali rozviesť," povedala Quinonesová podľa Daily Star.

Dvojica sa zoznámila na halloweenskom večierku a odvtedy sú nerozluční. Joseph ich príbuzenský vzťah spočiatku úplne popieral, no DNA test neklamal. "Test potvrdil, že sme bratranci z tretieho až piateho kolena," priblížila Quinonesová. Napokon si ale uvedomila, že by aj napriek tejto znepokojujúcej informácií mali zostať spolu, pretože spolu vychovávajú deti.

Začiatkom tohto roka sa Celina rozhodla verejne hovoriť o tom, že jej manžel je tiež jej bratrancom. Okamžite ich zasiahla vlna kritiky a odporu, mnohí ľudia označili ich vzťah za chorý. "To je také znepokojujúce, prečo by ste si brali svojho bratranca? Vyzerajú tak veľmi podobne, ako to, že o tom nevedeli? Je mi ľúto tých detí. Hanbil by som sa, keby som bol tými deťmi," znejú niektoré komentáre. Manželia o svojom príbuzenskom vzťahu povedali aj svojim deťom. Mladšia dcéra túto informáciu vzala pokojne, zatiaľ čo najstaršie dieťa priznalo, že sa niekedy cíti trochu divne, ale keďže sa to dozvedeli až po svadbe, nemalo by to byť prekážkou v ich manželstve.

Kane Brown concert was Amazing! Posted by Celina Quinones on Sunday, June 11, 2023

A nie sú to len deti, ktoré akceptujú tento bizarný vzťah. Celinin otec Mark si myslí, že by mali určite zostať spolu. "Je im spolu veľmi dobre, dopĺňajú sa a sú naša rodina a budú spolu ešte dlho, tak ako ja a moja manželka." Celina a Joseph sa preto rozhodli ignorovať neprajníkov a plánujú pokračovať vo svojom šťastnom manželstve. "Pre ľudí, ktorí nám adresovali negatívne komentáre, je ľahké o niečom hovoriť bez toho, aby poznali celý príbeh. Zistili sme to takmer o jedenásť rokov neskôr. Nie je to niečo, kvôli čomu by ste sa rozišli," dodal Joseph.