Kuriózny prípad z košických oceliarní: Hadicou pri análnom otvore spôsobil kolegovi doživotné následky! Vinu odmieta

Celé sa to udialo ešte v máji minulého roku v areáli závodu Vápenka, kde upratovala externá firma. Jej zamestnanci mali na starosti odpratať nečistoty z rotačných pecí. Do nočnej služby sa prihlásili štyria muži, medzi nimi Adrián a 22-ročný Augustín. Podľa dôkaznej situácie mal Augustín priložiť hadicu napojenú na kompresor k análnemu otvoru Adriána, pričom mu spôsobil rozsiahle poranenia s doživotnými následkami na zdraví. Informuje o tom portál korzár.sme.sk.

Kompresor s hadicou pracovníci používali aj na očistenie oblečenia od sadzí pri pauze na jedlo. Muži nastúpili do služby okolo 18. hodiny podvečer, pričom hodinu pred polnocou si povedali, že sa pôjdu občerstviť. Prví sa vzduchom z kompresora očistili dvaja kolegovia Adriána a Augustína, následne Augustín. Kým poškodený Adrián čakal na hadicu, zohol sa k topánke, aby si zaviazal šnúrku. Následne cítil, ako mu do hrubého čreva prúdi vzduch. Adrián nevie povedať, či mu kolega hadicu k análnemu otvoru len priložil, alebo ju strčil dnu. Zrazu len cítil obrovské kŕče a zistil, že krváca z konečníka. Po kontrole lekári v nemocnici zistili, že tlak vyvíjaní na hrubé črevo a konečník spôsobili rozsiahlu trhlinu na slezine. Mladý muž má doživotné následky, a to vývod z hrubého čreva. Adrián ešte musí podstúpiť operáciu. Vzhľadom na rozsah zranení nemôže dvíhať ťažké veci, čo spôsobilo, že sa ani nemôže vrátiť do práce. Podľa jeho slov mu kolega hadicu k otvoru priložil úmyselne.

22-ročný Augustín bol už vo veci obvinený, okresná prokuratúra Košice II vyšetrovanie prípadu uzavrela. Spis odstúpila Mestskému súdu Košice. Obvinený vinu odmieta, tvrdí, že celé to bolo inak. Podľa jeho slov po tom, ako sa ofúkol hadicou, prívod uzavrel, poškodený sa následne ofúkol spredu a obvineného požiadal, aby ho očistil zozadu. Hadicu mu údajne nikam neprikladal. Tvrdí, že poškodený klame, ak hovorí, že mu úmyselne prikladal hadicu k análnemu otvoru.

Viac svetla do prípadu nevniesli ani spolukolegovia z nočnej smeny, ktorí síce vypovedali, ale údajne nič nevideli. Videli však kolegu, ako sa zvíja od bolesti, keď však dobehli za majstrom, ten im stroho odpovedal, že nemá simulovať a mužom prikázali, aby ho odviedli zo závodu von. Následne ho z vrátnice zobrala sanitka do nemocnice.

Všetci muži podpisoval aj dokument o bezpečnosti na pracovisku, ktorého súčasťou boli aj informácie, na čo sa môže a nemôže používať kompresor. Ofukovanie odevov patrili práve do druhej skupiny. V spise sa nachádza aj lekársky posudok, ktorý zranenie opisuje ako ťažké a bezprostredne ohrozujúce život.

Obvinený je v súčasnosti stíhaný na slobode, hrozí mu 5 až 12 rokov vo väzení.