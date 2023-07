Škandál na populárnej chorvátskej pláži: Expertka prezradila, či by sa na nej kúpala, jednoznačný verdikt!

Minulý mesiac médiá zaplavili správy o znečistení pláže Bene v Splite. Údajne tam vytekali fekálie, čo viedlo k obavám, že niektoré odpadové vody môžu ohroziť zdravie kúpajúcich sa. Ako pre chorvátsky portál Slobodna Dalmacija uviedla doktorka Željke Karinová, riaditeľka Školiaceho ústavu pre verejné zdravotníctvo Splitsko-dalmatínskej župy (NZJZ SDŽ), kvôli tomuto problému sa na nich pravidelne obracajú ľudia s obavami. "Každý deň dostávame desiatky telefonátov od rodičov, ktorí sa pýtajú, či môžu vziať svoje deti na pláž Bene," povedala.

Redaktori spomínaného chorvátskeho portálu sa preto obrátili na vedúcu Katedry morského výskumu a biológie životného prostredia NZJZ SDŽ Tatjanu Puljakovú s tým, či by si zaplávala na pláži Bene a či by so sebou vzala aj svojich rodinných príslušníkov. "Bez akýchkoľvek predsudkov, pretože more na pláži Bene je čisté, teda bezpečné na kúpanie. Podľa našich najnovších, dnešných testov je kvalita vody výborná," skonštatovala. Podľa nej je skvelé, že vyliatie odpadovej vody, ktoré bolo zaznamenané ďalej od Bene, nijako neovplyvnilo kvalitu mora na pláži.

V nasledujúcich týždňoch sa má konať ďalší cyklus testov monitorovania kvality mora. Ako vysvetlila Puljaková, v lete vykonajú celkovo desať meraní kvality mora v určitých časových intervaloch. V prípade obávanej pláže Bene prinieslo všetkých päť doterajších testov výborný výsledok, čo znamená, že more je naozaj bezpečné na kúpanie. "Incident s odpadovou vodou, ktorý sa deje asi sto metrov od Bene, zatiaľ nijako neovplyvnil kvalitu mora na pláži. Preto by som sa tam išla sama kúpať," zdôraznila odborníčka.

Okrem hodnotenia "výborné" existujú ďalšie tri hodnotenia kvality mora. Druhý stupeň je "dobrý", tretí "vyhovujúci" a štvrtý "nevyhovujúci". K tomu dochádza vtedy, keď sú prekročené limitné hodnoty pre kategóriu vyhovujúci, ktoré predpisuje chorvátska vyhláška o kvalite mora na kúpanie.