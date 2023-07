Ukrajinka (23) zviedla otca rodiny, ten s ňou utiekol: Vykľula sa z nej poriadna... vydali na ňu zatykač!

Britská verejnosť sleduje prípad 23-ročnej utečenky z Ukrajiny, ktorá bola obvinená z napadnutia policajta. Pred vstupom do súdnej siene na pojednávanie ukázala prítomným novinárom vztýčený prst. Pred sudcu v Bradforde predstúpila kvôli dvom prípadom napadnutia. V prvom išlo o údajný incident, keď bola do domu jej bývalého partnera Tonyho Garnetta privolaná polícia, informuje The Sun.

Na titulky novín sa Sofiia dostala minulý rok, keď sa dala dokopy práve s Tonym. Zblížila sa s ním iba desať dní po tom, ako ju prichýlil spoločne so svojou partnerkou Lornou, s ktorou žil desať rokov a má s ňou dve deti. Lorna vtedy povedala, že Karkadymová nosila oblečené topy s hlbokým výstrihom a vždy mala mejkap, len aby jej partnera zviedla. Dvojnásobná matka zároveň uviedla, že sa vo svojom bývalom vzťahu cítila ako piate koleso na voze.

Tony a Sofiia nakoniec odišli a presťahovali do prenajatého domčeka v Bradforde. Mladík sa však prepočítal a svoj románik s utečenkou ukončil len o niekoľko mesiacov neskôr. Povedal, že posledná kvapka jeho trpezlivosti pretiekla po hádke v septembri počas oslavy jeho tridsiatych narodenín.

Dvojica však zostala v kontakte a on dokonca navštívil svoju bývalú na Ukrajine, kde sa dostal cez Poľsko. Po stretnutí s jej rodinou neďaleko Ľvova sa obaja v decembri vrátili do anglického grófstva Yorkshire, aby si dali novú šancu. Nakoniec sa opäť rozišli, podľa Garnetta je ich vzťah momentálne "komplikovaný".