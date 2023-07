Hrôzostrašný útok bizóna na turistku (47) v národnom parku: Chcela odísť, keď ju napichol na rohy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bizón v Yellowstonskom národnom parku nabral na rohy 47-ročnú ženu, ktorá sa mu otočila chrbtom, informuje webová stránka National Park Service. Ide o vôbec prvý takýto incident v tomto roku. Turistka z Phoenixu kráčala s ďalšou osobou na poli pred Lake Lodge neďaleko Yellowstonského jazera, keď uvideli dvoch bizónov. Otočili sa, aby odišli, no jeden z bizónov zaútočil a napichol ženu na rohy.

(Zdroj: Getty Images)

Nie je jasné, ako blízko boli k bizónovi, keď došlo k nešťastiu. Žena utrpela vážne zranenie hrudníka a brucha, záchranári ju museli letecky previezť do regionálneho zdravotného strediska vo východnom Idahu. Úradníci varovali, že zvieratá v parku sú nepredvídateľné a je nebezpečné sa k nim približovať. "Keď je zviera v blízkosti kempingu, chodníka, promenády, parkoviska alebo v zastavanej oblasti, dajte mu priestor." Bizóny sú obrovské zvieratá, ktoré môžu vážiť viac ako 900 kilogramov a bežať rýchlosťou až 48 kilometrov za hodinu. Môžu sa rozrušiť rýchlejšie počas obdobia párenia známeho ako ruja, ktoré trvá od polovice júla do polovice augusta. Je preto dôležité byť opatrnejší a dať im viac priestoru.

(Zdroj: Getty Images)

V roku 2022 bizón v Yellowstonskom národnom parku napadol 25-ročnú ženu, informuje portál The Sacramento Bee. Napichol ju na rohy a vymrštil tri metre do vzduchu. Žena kráčala k bizónovi po promenáde neďaleko gejzíru Old Faithful a priblížila sa na tri metre. Bizóny zranili v Yellowstone viac ľudí ako ktorékoľvek iné zviera. Sú nepredvídateľné a môžu bežať trikrát rýchlejšie ako ľudia.