VIDEO z dronu ako napresvedčivejší dôkaz o existencii mýtického tvora: Čo to, preboha, je?!

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/the_paranormal_chic)

WASHINGTON - Niektoré mýty boli síce už veľakrát vyvrátené, ale aj tak si žijú ďalej vlastným životom. Podobne je to tak aj so záhadou Bigfoota - stvorenia podobnému opici žijúceho v lese, ktoré sa podľa legendy stále niekde objavuje a mizne. Jeho existencia bola prednedávnom na sociálnej sieti opäť oprášená.

Mnohých ľudí nadšenie z objavovania Bigfoota stále drží. Aktuálne to dokazuje video zverejnené na TikToku. Zábery, ktoré pôvodne zverejnil na Youtube užívateľ Kens Karpentry, prebrala a použila TikTokerka s prezývkou The Paranormal Chic, ktorá sa na svojom profile venuje všetkému, čo je strašidelné. Opísala, ako na ňu zapôsobili zábery z dronu od Karpentryho. "Je to jedna z najlepších nahrávok toho, čo vyzerá ako Bigfoot, zachytená na kamere."

Video zachytáva dron letiaci nad zasneženým lesom v USA, pričom autor lapá po dychu a hovorí: "Čo to, preboha? Čo je to?" Keď sa jeho šok stupňuje, kamera sa zameria na vysokú chlpatú postavu kráčajúcu lesom pripomínajúcu Bigfoota. "V žiadnom prípade. To myslíš vážne?" dodáva, keď sa kamera približuje k neznámemu tvorovi.

Podľa viacerých komentujúcich je video dôkazom toho, že Bigfoot naozaj existuje. "Verím tomu, ak ale máte dron, pustite ho nabudúce bližšie k zemi pre lepší uhol," napísal jeden užívateľ. Nie každý však zdieľa rovnaký názor. "Jeho reakcia na cudzí zvuk nie je pravdivá. Bigfoot je nepolapiteľný, zvuk dronu by ho podľa mňa vystrašil," uviedla ďalšia osoba. Čo však veľa užívateľ, ktorí si pozreli video na TikToku neurobilo, je, že by si pozreli pôvodné zábery z dronu na YouTube, kde sa hovorí, že video je v skutočnosti žart.