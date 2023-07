Aj vám sa stáva, že partner po sexe spraví TOTO? Vedci zistili, prečo sa to deje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Existuje niekoľko dôvodov, prečo muži po sexe väčšinou zaspia. Najskôr spomenieme biologický aspekt. Pri orgazme sa uvoľňuje množstvo hormónov vrátane oxytocínu, prolaktínu, kyseliny gama-aminomaslovej a ďalších endorfínov. Toto všetko sú faktory, ktoré prispievajú k pocitu ospalosti, pričom kľúčový je v tomto prípade oxytocín. "Tento hormón je spojený so znižovaním stresu, obranyschopnosti a podporovaním nehybnosti. To je ideálna situácia na zaspávanie. Ležať v noci v pokoji bez mozgu, ktorý by pretekal a myslel na veci, ktoré vás trápia alebo ich musíte urobiť na druhý deň, je pre kvalitný odpočinok ideálne," vysvetlila doktorka Sue Carterová z Kinseyho inštitútu pre výskum pohlavia, rodovej príslušnosti a reprodukcie Univerzity v Indiane pre Huff Post.

Odborníčka predpokladá, že pri ospalosti aj znižovaní vzrušenia po sexe zohráva veľkú úlohu prolaktín. U ľudí s jeho vyššou hladinou bola zaznamenaná zvýšená denná ospalosť, čo naznačuje súvislosť medzi týmto hormónom a pocitom ospalosti. V jednej štúdii, v rámci ktorej mali muži a ženy sex alebo masturbovali, sa zistilo, že hladina prolaktínu sa u nich zvýšila o 400 percent po pohlavnom styku v porovnaní s onaniou. Podľa autorov experimentu to naznačuje, že sex je fyziologicky uspokojivejší.

Prolaktín zrejme zohráva úlohu aj pri tom, prečo muži nedokážu ísť do "druhého kola". Nedávny výskum ale ukázal, že to tak nemusí byť. Prečo je to z evolučného hľadiska užitočné, to naozaj nedokážeme s istotou povedať. Pravdepodobne však kokteil hormónov uvoľnených po orgazme zohráva úlohu pri vytváraní väzieb s partnerom a je možné, že pocity ospalosti sú skôr vedľajším účinkom. Iní sa domnievajú, že by to mohlo súvisieť s tým, že ženy, ktoré podľa vedcov môžu byť po sexe rovnako ospalé ako muži, nehľadajú iných partnerov, čo je v spánku podstatne komplikovanejšie. Obe tieto teórie by vyžadovali ďalšie výskumy.

Pokiaľ ide o to, prečo stereotypne zaspávajú muži a nie aj muži aj ženy, dôvodom môže byť rozdiel v orgazmoch. "Hormóny vyvolávajúce spánok sa zrejme vylučujú v rovnakom množstve u mužov aj u žien. Všetci ale vieme, kto častejšie dosahuje orgazmus," napísali lekári Mark Leyner a Billy Goldberg vo svojej knihe "Prečo muži po sexe zaspávajú? Ďalšie otázky, ktoré by ste položili lekárovi až po tretej whisky".