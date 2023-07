Čech utrpel zástavu srdca po zjedení bravčového mäsa: Málo známy dôvod, na TOTO veľký pozor!

Šťavnatá večera muža z Česka zložená z pikantných bravčových obličiek sa mu takmer stala osudnou. Za všetko mohol kliešť. Zdravotníci v časopise European Journal of Case Reports in Internal Medicine opísali zriedkavý prípad, kedy sa u muža vyvinul alfa-gal syndróm, čiže alergia na červené mäso po uhryznutí kliešťom. Aj keď o tomto stave veľa nevedia, domnievajú sa, že je dôsledkom podivnej protilátkovej reakcie na sliny vstreknuté do tela po tom, ako sa parazit prisaje k pacientovi.

Nemenovaný 68-ročný muž, ktorý býva neďaleko Plzne, si jedného večera pripravil pikantné bravčové obličky. Asi po hodine ho našla manželka, ako lapá po dychu v kresle a snaží sa dýchať. Zavolala záchrannú službu a keď sa mu zastavilo srdce, telefónny operátor jej vysvetlil, ako má vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu. V čase, keď prišla sanitka, sa mužovo srdce vrátilo do normálu, no stále bol v zlom stave a previezli ho do nemocnice. Vyšetrenie odhalilo, že má v koži zapusteného kliešťa, ktorého vytiahli.

Zdravotníci uviedli, že prvé výsledky testov odhalili zvýšený počet bielych krviniek a škvrnu na jeho pľúcach. To ich spočiatku viedlo k domnienke, že pacient trpí sepsou zo zápalu pľúc. Kým však dávali dokopy celkovú anamnézu, jeho manželka spomenula, že po jedle začal pociťovať svrbenie. To vyvolalo u lekárov podozrenie, že na vine bola alergická reakcia. Ďalšie krvné testy s odlišnými markermi naznačujúcimi, že muž trpel anafylaxiou, život ohrozujúcou alergickou reakciou, túto hypotézu podporili. Po zohľadnení jeho alergickej reakcie na niečo, čo zjedol a predtým extrahovaného kliešťa si lekári uvedomili, že sa u ich pacienta mohol vyvinúť alfa-gal syndróm. Testy na špecifickú protilátku, ktorá spúšťa alergiu na červené mäso, vyšli pozitívne, čo potvrdilo definitívnu diagnózu, píše Daily Mail.

Alfa-gal syndróm, hovorovo nazývaný "alergia na červené mäso", je vyvolávaný špecifickým cukrom s rovnakým názvom a nachádza sa iba v mäse cicavcov, ako je bravčové, hovädzie, králičie, jahňacie a zverina. Zatiaľ čo pacienti sa musia vyhýbať hamburgerom a steakom, musia si dávať pozor aj na mliečne a želatínové výrobky, ktoré môžu obsahovať alfa-gal. Symptómy väčšinou zodpovedajú iným alergickým reakciám ako vyrážka a opuch úst a hrdla, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné dýchacie ťažkosti, hoci sú zaznamenané aj iné netypické problémy, ako je bolesť brucha.

Príznaky ochorenia sa zvyčajne objavia tri až šesť hodín po požití červeného mäsa, keď alfa-gal vstupuje do krvného obehu počas trávenia. Z dôvodov, ktoré vedci stále skúmajú, sa závažnosť symptómov v jednotlivých prípadoch líši. Napriek tomu je známe, že následné uhryznutie kliešťom u ľudí s alfa-gal syndrómom môže alergiu zhoršiť. Čo presne spúšťa alfa-gal syndróm, experti stále celkom nechápu, pretože sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Snažia sa zistiť, či riziko syndrómu súvisí s kvalitou slín niektorých kliešťov, zvláštnosťou imunitného systému niektorých ľudí, ktorá na sliny reaguje, alebo s kombináciou oboch.

Ďalšou komplikáciou je, že testy na alfa-gal syndróm, ktoré zahŕňajú napichnutie kože pacienta výťažkom z hovädzieho alebo bravčového mäsa po uhryznutí kliešťom, sú nespoľahlivé, čo znamená, že ľudia nemusia vedieť, že ním trpia, kým nejedia červené mäso. Odborníci zároveň varovali, že prípady syndrómu alfa-gal by sa mohli zvýšiť, pretože rastúce globálne teploty rozšírili rozsah mnohých kliešťov. "Ako globálne otepľovanie pokračuje, môžeme očakávať, že choroby prenášané kliešťami sa budú rozširovať po celom svete," napísali.