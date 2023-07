Maybelline pod paľbou kritiky: Kozmetiku propaguje bradatý muž! VIDEO, ktoré ľudia zniesli pod čiernu zem

Maybelline opäť čelí kritike, tentokrát za to, že najala fúzatého vizážistu, aby účinkoval v jej najnovšej reklame, informoval New York Post. Stalo sa to len niekoľko týždňov po tom, čo ľudia bojkotovali značku v súvislosti so spoluprácou s Dylanom Mulvaneym, ktorý propagoval korektor.

Maybelline zverejnila najnovšiu reklamu počas akcie na Amazon Prime Day. Účinkuje v nej fúzatý, bradatý a holohlavý influencer Ryan Vita. Má nalíčenú celú tvár a nanáša si na ňu ešte svetlé, ružové odtiene tekutého rúžu. Potom si pobozká ruku, aby ukázal, že rúž nezanecháva fľaky.

Za necelých 24 hodín od zverejnenia zaznamenala reklama na Instagrame už takmer 1,5 milióna zhliadnutí. Z komentárov je jasné, že mnohí spotrebitelia nie sú spokojní s castingom. "Toto je neprijateľné a znepokojujúce," napísal jeden užívateľ, zatiaľ čo iný to komentoval slovami: "Naozaj nechcem vidieť mužov nakrúcať návody na líčenie! Nezmysel." Ďalší sa zas spýtal, či "sa už minuli ženské modelky". Iní uviedli, že po tomto prestanú nakupovať produkty od Maybelline.

Nie je to prvýkrát, čo Maybelline schytala kritiku zo strany verejnosti. V marci transgender influencerka propagovala korektor. Vo videu sa 28-ročná Dylan Mulvaneyová pripravovala na svoju živú šou, počas ktorej mala osláviť rok života ako žena. Napriek aktuálnej vlne kritiky je pravdou, že Maybelline už roky využíva členov komunity LGBTQ a mužov na predaj svojich produktov, informoval Forbes.