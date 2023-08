Mrazivé PRIZNANIE vraha, ktorý ubil na smrť manželku: Polícii poslal list a v ňom hororové detaily

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

QUEENSLAND - Rada pre podmienečné prepustenie v austrálskom Queenslande odhalila mrazivý list, v ktorom sa Clive Anthony Nicholson priznáva k vražde svojej manželky, ako aj k tomu, že hodil jej telo do mora. Odsúdenému mužovi bola nedávno zamietnutá žiadosť o podmienečné prepustenie, pričom komisia zhodnotila, že neurobil dosť pre to, aby pomohol nájsť pozostatky zavraždenej.

Clive Anthony Nicholson si odpykáva doživotný trest za ohavnú vraždu svojej manželky Julie, ktorú spáchal pred dvomi desaťročiami. Pred pár týždňami požiadal o podmienečné prepustenie, čo ale Rada pre podmienečné prepustenie v Queenslande (PBQ) zamietla. Vo svojom rozhodnutí uviedla, že jeho svedectvo o tom, kde sa nachádzajú pozostatky obete, nebolo "pravdivé, dôveryhodné ani spoľahlivé a rada vydáva vyhlásenie o nedostatočnej spolupráci so žiadateľom".

Nicholson v júli 2003 ubil na smrť Julie kladivom v ich dome v Southporte. Jej pozostatky sa nikdy nenašli. V roku 2006 bol odsúdený na doživotie po tom, ako ho porota uznala vinným z vraždy. On sám tvrdil, že počas zápasu s manželkou konal v sebaobrane a klamal, že opustila rodinu. Súd však spojil jeho vinu s listami, ktoré poslal rôznym ľuďom vrátane polície ešte predtým, ako ho zatkli a obvinili. Priznal sa v nich, že zabil manželku a jej telo hodil do mora v oblasti The Spit v Golden Coast. V jednom z listov napísal:

"Moja hlúposť ma naozaj dobehla. Zabalil som Julie do prestieradla a schoval som ju do županu, uistil som sa, že [Nicholsona dcéra] zaspala a odtiahol som Julie do garáže. Dal som ju do zadnej časti svojho pickupu. V istom momente ešte dýchala. Ale kým som sa vrátil, aby som ju upratal, prestala dýchať".

"Mal som volať pohotovosť, políciu alebo niekoho, ale jediné, na čo som myslel bolo, že opustila [Nicholsona dcéru]. Preto všetky tie príbehy, lži a pokusy, aby to vyzeralo tak, že Julie odišla."

"Tak som naďalej klamal a hlúpo vytváral situáciu, že Julie opustila rodinu a ja by som mal riešiť výlučnú starostlivosť."

"V utorok v noci, keď [Nicholsonova dcéra] spala, zabalil som telo Julie a vzal som ju do Spit a zabalenú v plastovej fólii hodil do vody. Potom som išiel domov, všetko som upratal, zlikvidoval krvavé plachty, kladivo, atď. spolu s ostatným neporiadkom z domu."

No body no parole prisoner Clive Anthony Nicholson to stay in jail (QLD) A man serving life for the 2003 murder of his... Posted by The Last Governor on Thursday, July 13, 2023

V roku 2019 však Clive zmenil svoj príbeh a prezradil, že manželku v skutočnosti pochoval v plytkom hrobe v Cedar Grove neďaleko Jimboomby. Prehľadávanie tejto konkrétnej oblasti ale neprinieslo žiadne výsledky. Podľa tamojších zákonov je Nicholson klasifikovaný ako vrah bez nájdeného tela a v tomto prípade neexistuje možnosť podmienečného prepustenia. Znamená to, že mu nemôže byť udelené, pokiaľ členovia PBQ nebudú presvedčení o tom, že uspokojivo spolupracoval pri hľadaní tela obete. Vo svojom rozsudku komisia uviedla, že neexistujú žiadne priame dôkazy, ktoré by dokazovali alebo vyvracali Nicholsonovu výpoveď o zbavení sa Juliinho tela v The Spit alebo Cedar Grove.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

"Z toho vyplýva nevyhnutný záver, že buď klamal pod prísahou, keď dvakrát vypovedal na súde, alebo keď 6. júna 2019 prisahal. Klamstvá, ktoré žalobca uviedol predtým, sú relevantné. Rada pripúšťa, že uzavretie dohody o nedostatočnej spolupráci môže byť silnou motiváciou a potenciálnym dôvodom o uvedení miesta Cedar Grove. Táto motivácia však nestačí na to, aby rada považovala výpoveď za pravdivú, dôveryhodnú alebo spoľahlivú."