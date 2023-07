Odborník varuje: Týchto šesť prekvapivých vecí nikdy v lete nenechávajte v aute!

LONDÝN - Odborník na motorizmus upozorňuje majiteľov áut, aké veci by v nich nemali nechávať počas letných horúčav, a to napriek tomu, že práve v tomto období ich potrebujú viac ako inokedy. Ich prítomnosť v prehriatom vozidle totiž môže spôsobiť značné škody.

Tim Alcock zo spoločnosti LeaseCar hovorí, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že niektoré predmety by sme nemali v horúcich dňoch nechávať v aute. Je totiž načase si uvedomiť, že teploty v lete sú oveľa vyššie ako v minulosti a podľa toho je potrebné sa aj správať. "Vodiči si musia byť vedomí rizík, ktoré hrozia pri šoférovaní v horúcom počasí. Počas leta je najlepšie auto si skontrolovať a vybrať z neho všetky predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné," upozornil Alcock v rozhovore pre The Sun. Sám poukazuje najmä na šesť vecí, pri ktorých by sme mali byť obzvlášť opatrní.

Krém na opaľovanie

Väčšina z nás bežne používa opaľovací krém počas celého leta, a preto je minimálne zvláštne, že by sme ho nemali nechávať v aute, kde ho máme vždy poruke. Dôvodom je fakt, že viaceré jeho zložky sa môžu pri skladovaní v rozpálenom interiéri auta rozložiť a potom nás neochránia pred nebezpečným UV žiarením.

Fľaše na vodu

Každý vie, že v lete je dôležité dodržiavať pitný režim. Plastové fľaše však môžu v horúčave uvoľňovať do vody toxické chemikálie, ako napríklad antimón. Ten môže poškodiť oči, pokožku a spôsobiť devastáciu pľúc, srdca a žalúdka. Ak už potrebujete nechať vo vozidle fľašu na vodu, najlepšie je zaobstarať si takú, ktorú je možné použiť opakovane, čiže napríklad z kovu, skla alebo plastu bez obsahu BPA.

Lieky

Niektoré lieky ako inzulín a antibiotiká sa musia uchovávať v chladničke, zatiaľ čo iné sa nesmú skladovať pri teplote vyššej ako 25 stupňov Celzia. Lieky sa v teple pokazia a sú nepoužiteľné či dokonca škodlivé. Vždy si prečítajte obal a zistite, ako ich máte správne skladovať.

Slnečné okuliare

Slnečné okuliare sú pre motoristov ďalšou nevyhnutnou letnou výbavou, ale tiež sa nesmú nechávať v horúcom aute. V opačnom prípade sa môžu zdeformovať alebo dokonca zlomiť. Plastové rámy okuliarov by tiež mohli zmeniť farbu.

Nápoje v plechovkách

Len málo vecí vás počas horúceho dňa osvieži lepšie ako studený perlivý nápoj. Ale sýtené plechovky ponechané v horúcom vozidle môžu niekedy explodovať. Zanechajú tak po sebe lepkavý, zapáchajúci neporiadok.

Mobilné telefóny

Počas leta môže teplota vo vašom aute vystúpiť takmer na dvojnásobok tej vonkajšej. Ak sa váš telefón prehreje, môže dôjsť k poškodeniu batérie, čo vám spôsobí zbytočné výdavky.