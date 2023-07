Žena v kríkoch pri obchode zbadala chlapa: Masturboval a... to čo mu trčalo z konečníka?!

DONCASTER - Zdesená nakupujúca tvrdí, že videla polonahého muža, ktorý v kríkoch za obchodom masturboval s banánom strčeným do konečníka. Podľa všetkého ju nevidel, pretože k nej bol otočený chrbtom a príliš bol zaujatý svojím obšťastňovaním.

Nemenovaná žena, ktorá sa vybrala na nákup do obchodného reťazca Morrisons v anglickom Doncasteri, ani len netušila, že sa stane svedkom hrozného incidentu. V kríkoch za obchodom si všimla polonahého muža, ktorý masturboval s banánom strčeným do zadku. "Neverila som tomu, čo som videla. Bol tam chlapík v kríkoch, s nohavicami a trenkami spustenými k členkom. Jednou rukou masturboval a druhou si strkal banán do konečníka," priblížila pre Doncester Free Press.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Žena muža opísala ako mladého s blond vlasmi. Bol k nej otočený chrbtom, takže si očividne myslel, že ho nikto nevidí, keď začal onanovať. "Som dosť otvorená a všetko má svoj čas a miesto, ale takéto veci nečakáte, keď idete na nákup do obchodu. To, čo robí v súkromí svojho domova, je na ňom, ale naozaj by ste nemali robiť takéto veci na verejnosti," dodala znechutená Britka.