Expert na kybernetickú bezpečnosť radí: Okamžite položte, ak vám niekto počas hovoru povie tieto tri frázy

Len za posledný rok došlo k obrovskému nárastu podvodov, ktoré pochádzajú najmä zo sociálnych médií, online trhovísk a zoznamovacích aplikácií. Jednou z konkrétnych obáv je nárast sťažností na podvodníkov, ktorí sa tvária ako legitímni predajcovia, alebo nárast podvodov na WhatsAppe, ako napríklad notoricky známy podvod "ahoj mama, ahoj otec". Vedúci produktovej bezpečnosti v softvérovej spoločnosti Verimatrix Klaus Schenk v tejto súvislosti odhalil varovné signály, ktoré by mali naznačovať, že niečo nie je v poriadku.

Prvá vec, na ktorú si treba dať pozor, je hovor z neznámeho čísla, ako aj tri konkrétne frázy. "Buďte opatrní, ak volajúci požaduje okamžitú platbu alebo vás žiada o zverejnenie osobných údajov. Podozrenia by mali vzbudzovať aj prísľuby lukratívnych finančných príležitostí alebo darov spolu s taktikou emocionálnej manipulácie. Po tretie, mali by ste byť veľmi opatrní, keď vás niekto na telefóne požiada o inštaláciu aplikácie," povedal Schenk pre The Sun. Rovnako by ste sa s nikým nemali deliť o osobné údaje, ktoré môžu útočníci zneužiť.

Schenkove odporúčania prichádzajú po tom, čo odborník na spotrebiteľské financie Martin Lewis vydal varovanie pred falošnou podvodnou reklamou na investičnú aplikáciu. Zdá sa, že reklama, ktorá sa šírila po Facebooku, ukazuje, že Lewis prostredníctvom videa vo svojom dome podporuje investičnú schému sponzorovanú Elonom Muskom. "Muskov nový projekt otvára nové príležitosti pre britských občanov. Žiadny projekt nikdy neposkytol takéto príležitosti obyvateľom krajiny," hovorí falošný Lewis. Video je však vygenerované umelou inteligenciou pomocou technológie deepfake na replikáciu tváre a hlasu, vďaka čomu pôsobí realisticky.

"Je to dosť desivé. Títo ľudia sa snažia zvrátiť a zničiť moju povesť, aby ukradli peniaze zraniteľným ľuďom, a úprimne povedané, je to hanebné a ľudia prídu o peniaze a bude to mať vplyv na ich duševné zdravie," uviedol Lewis pre BBC. Zakladateľ firmy Money Saving Expert, ktorý má na Twitteri okolo 2,3 milióna sledovateľov, zároveň skonštatoval, že je potrebné urobiť viac pre reguláciu podvodných reklám a ochranu obetí finančných zločinov. Podľa jeho slov neexistujú žiadne správne pokuty pre veľké technologické firmy, ktoré sú zaplatené za zverejňovanie kriminálnych inzerátov.