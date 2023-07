Šestnásťročný Vitalij Vertaš je jedným z tisícov ukrajinských detí, ktoré boli unesené a poslané do ruských táborov po vpáde ruských vojsk do krajiny. Odhaduje sa, že Rusko od začiatku vojny unieslo viac ako 20 000 ukrajinských detí a poslalo ich do táborov, aby sa "rusifikovali". Vydesené deti, ktoré vzdorujú ruským silám, sú uväznené a často zdrogované, zatiaľ čo iné posielajú bojovať proti svojej rodnej krajine ako vojakov. "To som si myslel, že sa mi stane. Povedali mi, že ma mama opustila," povedal tínedžer pre The Sunday Times.

Žiadna dovolenka

Pravdou bolo, že jeho mama Inessa tvrdo pracovala na tom, aby priviedla svojho najstaršieho syna späť. Požiadala o pomoc organizáciu, ktorej trvalo šesť dní, kým sa dostala tam, kde bol Vitalij. Ten strávil šesť mesiacov v tábore na Kryme, kým ho v marci tohto roka zachránili. Povedali mu, že ide na dvojtýždňový prázdninový tábor so žiakmi z jeho školy. Následne deti nahnali na loď a potom autobus, kde ich čakala dvanásťhodinová cesta. Chlapec si však čoskoro uvedomil, že nejde o žiadnu dovolenku.

Priblížil, ako uviazol v izbe so štyrmi ďalšími deťmi a kŕmili ich len polievkou a pohánkou. Zamestnanci tábora ich pravidelne bili. Vertaš tiež prezradil, že boli nútení vstať na prehliadky o siedmej ráno a celé hodiny počúvať ruskú hymnu. Unesené deti sa museli učiť o ruskom systéme a hovorili im, aká zlá je Ukrajina. Vitalij si spomenul, že počul kričať jedno dievča v tábore, keď bolo údajne znásilnené Rusmi. Jedného dňa, keď išiel pozrieť svojho kamaráta do obchodu, si pracovníci tábora mysleli, že odovzdával informácie Ukrajine, a tak ho za trest na celé hodiny zavreli v pivnici.

Je také dobré sa zobudiť a nemusieť spievať ruskú hymnu

Šokujúce je, že keď Vitalija a jeho priateľa označili za zradcov, ostatné deti sa im posmievali a kričali "Sláva Rusku". Keď sa Vertaš s niekoľkými ďalšími rozhodli vypočuť si ukrajinskú hymnu, zavreli ich na štyri dni a dávali im jedlo na kovových tanieroch ako psom. Podľa chlapca bol riaditeľ tábora úplný sadista. Našťastie sa mu podarilo zachrániť. Vrátil sa do Kyjeva, kde podstupuje terapiu a snaží sa vrátiť do normálneho života. "Je také dobré sa ráno zobudiť a nemusieť spievať ruskú hymnu. Cítim sa slobodne, milujem objavovanie Kyjeva, chodenie do McDonald's a sledovanie bungee jumperov z mosta cez rieku Dnipro. Jedného dňa by som to chcel sám urobiť," povedal tínedžer.

Začiatkom roka CNN informovalo, že Putinova známa Maria Ľvová Belová viedla organizáciu, ktorej úlohou bolo umiestniť unesené ukrajinské deti do ruských domovov. Podľa správy ukrajinskej vojenskej vyšetrovacej stránky Molfar je jeden z členov organizácie Into the Hands of Children napojený na neonacistickú skupinu, zatiaľ čo ďalší sponzoroval zákon proti LGBTQ. V každej fáze sú deti vystavené "informačnej zombifikácii" a počúvajú o tom, že ich rodičia opustili. Až 5000 dospelých bolo tiež unesených ruskými silami v obliehanom Mariupole a poslaných do pracovných táborov v Rusku. Ľudí odvážajú do veľmi vzdialených častí Ruska a nútia ich podpísať papiere, že v tejto oblasti zostanú dva alebo tri roky a budú v týchto oblastiach pracovať zadarmo.