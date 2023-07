Vedci odhalili, čo sa deje v spálni, ak si dáte víno: Vplyv na SEX, po tomto ho začnete piť hneď!

Výskum naznačuje, že občasná konzumácia červeného vína by mohla okoreniť váš sexuálny život. Podľa prehľadu desiatok štúdií majú muži, ktorí pijú jeden až dva poháre vína denne, nižšie riziko erektilnej dysfunkcie, zatiaľ čo ženy si užívajú vyššie libido. Vedci tvrdia, že rastlinné zlúčeniny v červenom víne môžu zlepšiť prietok krvi, zvýšiť testosterón a stimulovať pohlavné orgány. "Doteraz zozbierané dôkazy ukázali, že červené víno, ak sa konzumuje s mierou, môže byť potenciálne prospešné pre pacientov s erektilnou dysfunkciou," napísali experti v štúdii zverejnenej začiatkom júna v časopise Journal for Clinical Medicine.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

V tejto súvislosti zdôraznili význam polyfenolov ako hnacej sily posilňujúcich účinkov vína. Táto zlúčenina sa nachádza v rastlinných potravinách, ako sú ovocie, zelenina, bylinky, korenie, čaj, horká čokoláda a červené víno. Flavonoidy tvoria väčšinu polyfenolov. Tie sa nachádzajú v červenom víne, ale i v jablkách, cibuli, tmavej čokoláde a červenej kapuste. Polyfenoly pôsobia aj ako antioxidanty, čiže zlúčeniny, ktoré zabraňujú oxidácii v tele. Oxidácia produkuje nestabilné chemikálie nazývané voľné radikály, ktoré ničia bunky. Antioxidanty preto zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii srdcových chorôb či niektorých druhov rakoviny. "Je možné dospieť k záveru, že antioxidačné vlastnosti polyfenolov prítomných v červenom víne sa zdajú byť prospešné pre reprodukčný systém," napísali autori.

V prípade erektilnej dysfunkcie, neschopnosti udržať erekciu, by antioxidačné vlastnosti polyfenolov z červeného vína mohli podporiť zdravie ciev. To znamená zvýšený prietok krvi do penisu, čo je kľúčové pre udržanie erekcie. Vedci tiež naznačili, že červené víno môže zvýšiť hladinu testosterónu, primárnej hnacej sily sexuálnej túžby, ako aj mužskú plodnosť. Preskúmali desiatky štúdií vykonaných v rokoch 1993 až 2022 na mužoch a ženách rôznych vekových a demografických skupín. Mnohé témy zahŕňali zdravotné účinky na oxidačný stres, zdravie ciev, zdravie srdca, hormonálnu rovnováhu a hladinu testosterónu. Iné štúdie porovnávali červené víno s inými alkoholickými nápojmi vrátane piva a zistili, že červené víno je účinnejšie pre sexuálne zdravie.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ide o ženy, hodnotiaci tím poukázal na štúdiu s takmer 800 ženami v Taliansku. Výsledky ukázali, že ženy, ktoré v zdravej miere konzumovali červené víno, mali vyššiu úroveň sexuálnej túžby ako tie, ktoré pili menej ako jeden pohár vína alebo akéhokoľvek iného alkoholického nápoja denne. Spozorovali tiež zvýšenú vaginálnu lubrikáciu, marker lepšej sexuálnej funkcie. Prehľad vychádza z predchádzajúceho výskumu o vplyve mierneho pitia na sexuálne zdravie.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Jedna štúdia z roku 2016 výskumníkov z Harvardskej univerzity a University of East Anglia vo Veľkej Británii hodnotila 50 000 zdravých mužov v strednom veku v priebehu štyridsiatich rokov. Zistili, že muži, ktorí si pravidelne dopriali pohár červeného vína, ako aj niektoré citrusové plody a bobule, mali o 9 až 11 percent menšiu pravdepodobnosť vzniku erektilnej dysfunkcie. Štúdia v časopise Journal of Sexual Medicine zase zistila, že ženy, ktoré pravidelne konzumovali mierne množstvo červeného vína, pociťovali väčšiu sexuálnu túžbu ako ženy, ktoré nepili. Iný výskum ukázal, že červené víno zvyšuje testosterón u mužov aj žien, čo zvyšuje sexuálnu túžbu.