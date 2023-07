Hádanka na dnes: Len tí s vysokým IQ vraj dokážu nájsť tri rozdiely medzi raňajkovými taniermi za desať sekúnd

LONDÝN - Štúdie naznačujú, že pravidelné lúštenie hlavolamov má priaznivý efekt na zdravie mozgu. Výnimkou nie je ani nový hlavolam, ktorý vyzýva ľudí, aby našli tri rozdiely medzi dvoma taniermi s raňajkami. Na riešenie však máte len desať sekúnd. Dokážete to?

Hlavolamy sú vynikajúcimi nástrojmi, ktoré pomôžu posilniť kognitívne funkcie a udržať váš mozog zdravý. V najnovšej hádanke, ktorá potrápila mnohých ľudí, musíte nájsť tri rozdiely medzi dvoma taniermi s raňajkami, na ktorých sú palacinky, vajíčka, ovocie a hrnček kávy. Má to však háčik, máte na to len pár sekúnd. Ak si to teda chcete vyskúšať a otestovať svoje schopnosti, pozrite si dva obrázky vo videu nižšie.

Na prvý pohľad sa zdá, že sú rovnaké. Jeden či dva rozdiely si možno všimnete pomerne rýchlo, nájsť však všetky tri len za desať sekúnd môže byť zložité. Zapájanie sa do takýchto aktivít stimuluje oblasti mozgu zodpovedné za koncentráciu a pamäť, a tak pravidelné praktizovanie týchto aktivít povedie k zvýšeniu koncentrácie a lepšiemu zachovaniu pamäti.

Podarilo sa vám už nájsť všetky tri rozdiely? Ak nie, nelámte si hlavu, prezradíme vám to. Medzi tri rozdiely patrí tvar praženice, ktorý sa mierne líši, pri šálke kávy sa na obrázku vpravo objavil list namiesto bobule ovocie a tretím rozdielom je, že na pravom obrázku je čučoriedka v strede nahradená malinou.