Viete, čo sa stane, keď kliknete na políčko "Nie som robot"? Ľudia ostali zdesení, keď sa dozvedeli pravdu

Austrálski hostitelia rozhlasovej šou Fitzy a Wippa vo videu na TikToku rozoberali, čo sa stane, keď kliknete na políčko "Nie som robot". Použili pritom časť BBC relácie, kde Sandi Toksvigová hovorí hosťom Alanovi Daviesovi, Davidovi Mitchellovi, Maisie Adamsovej a Holly Walshovej, že kliknutím na toto políčko umožníte stránke skontrolovať veci, ako je vaša história prehliadania. Cieľom je zistiť, či ste skutočná osoba.

"Zaškrtnutie políčka nie je podstatné. Analyzuje sa to, ako ste sa správali predtým, ako ste zaškrtli políčko. Takže, aby som bola úprimná, nemôžem vám povedať všetky podrobnosti, pretože to držia v tajnosti. Nechcú, aby sa ľudia pokúšali oklamať test, ale vo všeobecnosti zaškrtnete políčko a to vedie ku kontrole vašej histórie prehľadávania," vysvetlila Toksvigová.

Tento systém má podľa nej v rukáve niekoľko ďalších trikov, ako zistiť, či je niekto človek alebo robot. Začiarknutie políčka môže dokonca podnietiť analýzu spôsobu, akým ste pohybovali myšou po obrazovke. "Je to trochu strašidelné. V podstate, keď kliknete na toto políčko, dávate tým pokyn stránke, aby sa pozrela na vaše údaje a rozhodla sa sama. Ak si stroj nie je istý, práve vtedy vás nasmeruje, aby ste klikli na obrázky požiarnych hydrantov, ktoré tam nie sú," dodala odborníčka.

Tieto informácie nešokovali len hostí, ale aj vysielateľov Fitzy a Wippa, ktorí zostali viditeľne zmätení. "Dovoľte mi, aby som to pochopil správne. Keď kliknete na ‚Nie som robot‘, môže to prejsť vašou históriou," spýtal na Fitzy, na čo Wippa odpovedal: "Áno, hovoríš, že je to v poriadku. Netušil som to." Svoje obavy vyjadrili aj komentujúci na TikToku, kde sa objavila časť relácie. "Cítim, akoby mi niekto zasahoval do súkromia," poznamenal jeden užívateľ. Ďalší sa zamýšľa, či je niečo také vôbec zákonné. Iní však tieto tvrdenia rýchlo vyvrátili. "Nie. Pred začiarknutím políčka skontrolujte pohyb myši. Umelá inteligencia a roboty sú predvídateľné oproti ľudskému pohybu," uvádza sa v jednom príspevku.