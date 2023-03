Dievčina pobúrila VIDEOM: Vydala som sa za nevlastného otca! Rozuzlenie príbehu vyrazilo ľuďom dych

Dvadsaťšesťročná Christy zverejnila koncom februára na TikToku video, ktoré ju zachytáva pri vášnivom bozku so svojím novým manželom na ich svadbe v Las Vegas. "Vydať sa za môjho nevlastného otca bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobila," okomentovala príspevok.

Video sa rýchlo stalo virálnym, získalo milióny videní, no aj tisícky pobúrených komentárov, píše New York Post. "Na svete je sedem miliárd ľudí. Prečo to musel byť práve nevlastný otec?" pýta sa jeden užívateľ.

O niekoľko dní neskôr dievčina zverejnila ďalšie video, aby vyjasnila niektoré veci. Rýchlo odpovedala na tie najčastejšie sa opakujúce otázky. "Som obeťou groomingu? Nie. Vychoval ma môj nevlastný otec? Bola som maloletá, keď som ho stretla? Nie. Stále sa ja a moja mama rozprávame? Áno. Mal deti s mojou mamou? Nie," píše sa v texte videa.

Christy zverejnila aj tretie video, v ktorom sľubuje prezradiť skutočný príbeh. Ten hovorí, že jej starší brat Shaun Christopher Harris tragicky zahynul pri nehode na motorke. Zničujúca strata ju spojila s jeho najlepším kamarátom a odvtedy sa stali neoddeliteľnými. Pár sa zamiloval a založil si vlastnú rodinu. Privítali dcéru Kali Shine a syna Kasha Christophera - obaja sú pomenovaní po jej bratovi."Nie je to také zaujímavé ako druhý príbeh, ale teraz môžete nechať moje deti a brata na pokoji," uviedla Christy.

Ľuďom to konečne doplo. "Nie je jej nevlastným otcom, bol to VTIP, ktorý sa nečakane stal virálnym," skonštatovala jedna osoba. "Nečakala som, že to video vybuchne tak, ako sa to stalo," zhodnotila Christy celú situáciu.