Žena tvrdí, že v skutočnosti možno nikdy nezomrieme: Jej vysvetlenie vydesilo aj najväčších skeptikov

Joli Moliová straší ľudí videom, v ktorom tvrdí, že možno nikdy nezomrieme, ale namiesto toho sa naše vedomie dostane do alternatívnej reality. V nej existujeme bez spomienok na svet, v ktorom sme žili predtým, s výnimkou niektorých detailov. Žena poznamenala, že ak je teória kvantovej nesmrteľnosti, ktorá naznačuje, že ľudia v skutočnosti nikdy nezomrú, presná, potom mohol svet už mnohokrát skončiť v dôsledku apokalyptických udalostí podobných asteroidom, ktoré pred 65 miliónmi rokov zahubili dinosaurov.

"Ak je teória kvantovej nesmrteľnosti správna, prebudíte sa v paralelnom vesmíre bez pamäti, že ste práve prežili apokalyptickú udalosť," povedala Moliová vo videu. Tiež vysvetlila, že náš jediný spôsob, ako pochopiť, že by mohol existovať paralelný svet, by bolo prostredníctvom nových Mandelových efektov - fenoménu, pri ktorom si ľudia pamätajú hlavné udalosti inak, ako to tvrdí história.

Efekt je pomenovaný po Nelsonovi Mandelovi, bývalom juhoafrickom prezidentovi a aktivistovi za občianske práva. Po jeho smrti v roku 2013 mnohí ľudia verili, že zomrel vo väzení už v 80. rokoch 20. storočia a dokonca tvrdili, že si jasné pamätajú jeho pohreb.

Ľudia v komentároch považujú Joliinu teóriu za znepokojujúcu, pretože im to vnuklo myšlienku, že v skutočnosti nemôžeme nikam uniknúť. "Myšlienka, že nikdy nebudem môcť naozaj zomrieť, je extrémne deprimujúca a bolí ma z toho hlava," napísal jeden z komentujúcich. Do diskusie sa zapojili aj viacerí skeptici, ktorí podobným konšpiračným teóriám neveria. "Dobre, momentálne som trochu vystrašený, pretože nie som konšpiračný typ, ale to, čo hovoríš, dáva strašidelný zmysel," uviedla jedna osoba. Iní zas vidia pozitíva večného života a veľkú útechu v Moliovej slovách.