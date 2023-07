Horor na letisku: Turistka prišla pred nástupom do lietadla o nohu! FOTO len pre silné žalúdky

BANGKOK - Turistka mala nastúpiť do lietadla v Bangkoku, keď utrpela vážnu nehodu. Do mechanizmu posuvného pásu pre peších na letisku sa totiž jej zakliesnila noha. Kvôli devastačným zraneniam jej lekári museli nohu amputovať. Letisko aktuálne vyšetruje príčinu nehody.

Päťdesiatsedemročná žena sa chystala nastúpiť na let z letiska Don Mueang v Bangkoku do provincie Nakhon Si Thammarat na juhu Thajska. Pri podivnej nehode ale zakopla o svoj kufor a ľavú nohu jej vtiahlo do mechanizmu posuvného pásu pre peších, informoval Washington Post. Vydesení okoloidúci sa snažili aktivovať núdzový vypínač, zatiaľ čo stroj pokračoval v pretrhávaní svalu, šľachy a kosti končatiny.

Lekársky tím cestujúcej, bohužiaľ, musel nakoniec odrezať ľavú nohu nad kolenom. Potom ju previezli do nemocnice Bhumibol Adulyadej v hlavnom meste. Letiskové úrady nariadili vyšetrovanie, aby určili príčinu nešťastia. Kufru, ktorý ležal blízko nej, chýbali dve kolieska. Ochranné hrebeňové dosky, ktoré zvyčajne zakrývajú okraj posuvnej plošiny, boli odlomené. Automatická posuvná plošina bola medzičasom zatvorená, pretože technický tím vykonáva inšpekciu a bezpečnostné kontroly.

"Letisko Don Mueang je hlboko zarmútené incidentom a je pripravené plne prijať zodpovednosť, ako aj postarať sa o liečebné náklady a kompenzáciu," uviedlo v oficiálnom vyhlásení. Automatickú posuvnú plošinu vyrobila japonská spoločnosť Hitachi a nainštalovala ju v roku 1996. Riaditeľ letiska dodal, že v roku 2025 plánujú požiadať o zmenu rozpočtu na novší model.