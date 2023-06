Známa videohra mala predpovedať vzburu wagnerovcov v Rusku: V stávke sú jadrové zbrane!

Po víkendovom pokuse o prevrat v Rusku proti Vladimírovi Putinovi fanúšikovia videohier zistili, že takmer presne ten istý incident sa odohral v pôvodnej hre Call of Duty 4: Modern Warfare. Príkladom je aj video na TikToku, ktoré zverejnil portál Indy100. Na čele brífingu postava Gaz spomína, že "svet je v skvelej kondícii, v Rusku máme občiansku vojnu, vládni lojalisti proti ultranacionalistickým rebelom a v stávke je 15 000 jadrových zbraní. Niečo podobné sa udialo aj v Rusku."

Ruská žoldnierska skupina, tzv. wagnerovci, spustila vzburu proti ruskej armáde a obsadila všetky vojenské objekty v Rostove na Done predtým, ako sa uklonila pred otraseným Putinom. V stávke sú aj atómové zbrane. Tesne pred víkendom vznikli obavy z jadrových zbraní, ktoré sa dostanú do rúk Wagnerových skupín. Všetko to veľmi rýchlo opadlo, no vplyv udalostí pokračuje.

Čo sa týka fiktívneho sveta, zápletka Call of Duty 4: Modern Warfare sa točí okolo konfliktu v modernom svete. Hra je zasadená do roku 2011 a primárne sa zameriava na dve prepletené dejové línie: pohľady britského agenta SAS (Special Air Service) a prieskumného vojaka námornej pechoty USA. Hra sa začína prológovou misiou, v ktorej hráč prevezme úlohu pracovníka SAS MacTavisha, ktorého trénuje kapitán Price. Príbeh potom postupuje cez sériu misií, ktoré sa odohrávajú na rôznych miestach vrátane Blízkeho východu, Ruska a východnej Európy.

Hlavným antagonistom hry je ruský ultranacionalista Imran Zakhaev, ktorý sa snaží destabilizovať svet podnecovaním rozsiahleho konfliktu medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Jeho plány zahŕňajú použitie jadrových zbraní a protagonisti musia pracovať na tom, aby zabránili následkom jeho činov.