Turistka po nástupe do lietadla neverila vlastným očiam: Problém so sedadlom, letušky kašľali na ňu!

Meškajúce taxi či zabudnuté doklady dokážu počas cesty na letisko poriadne vystresovať. Jednej žene sa síce z toho nič nestalo, ale keď už bola úspešne v lietadle, zistila, že sedadlo, ktoré jej podľa letenky bolo pridelené, neexistovalo. Zistila, že chýbal celý rad 26, kde mali byť aj ďalšie dve sedadlá okrem toho jej. Ošemetnú situáciu zachytila Daisy Barrová v zábavnom videu na TikToku, na ktorom vidno, ako sa spolu s ďalšími pasažiermi nemá kde posadiť. Vraj im ani nikto neponúkol pomoc, nakoniec však našli nejaké voľné miesta v lietadle.

Video nazbieralo vyše šesť miliónov zobrazení a množstvo komentárov. "Nie som odborník, ale toto musí porušovať mnohé bezpečnostné predpisy," poznamenal jeden z užívateľov. "Stalo sa to mne a piatim ďalším ľuďom, keď sme leteli s Ryanairom. Boli sme rad 35, nastúpili sme a lietadlo letelo iba do radu 33. Bolo nám povedané, že je to v podstate naša chyba," komentoval ďalší.