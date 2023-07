Z lekární sa vlani vyzbieralo vyše 241 ton nespotrebovaných liekov

BRATISLAVA - Zo slovenských lekární sa vlani vyzbieralo vyše 241 ton nespotrebovaných liekov. V priemere išlo o 112,27 kilogramu na jednu lekáreň. Vyplýva to z výročnej správy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za rok 2022.

Najväčší objem liekov sa vyzbieral v Bratislavskom kraji - 60.538 kilogramov (kg). Nasledovali Žilinský (27.540 kg), Prešovský (26.289 kg), Trenčiansky (26.253 kg), Trnavský (26.248 kg) a Košický kraj (26.246 kg). V Nitrianskom kraji sa vyzbieralo 24.906 a v Banskobystrickom zase 23.556 kg nespotrebovaných liekov. Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby sa nemajú vyhadzovať do koša či splachovať. Vo vnútornom obale ich treba zaniesť späť do lekárne, vonkajší obal možno klasicky recyklovať.

Do lekární možno odniesť nespotrebované tablety, kapsuly a čapíky v blistroch, sirupy a kvapky vo fľaštičkách, masti, krémy a gély v tubách a téglikoch. Tiež použité injekčné striekačky so zatavenou ihlou, inzulínové perá a ampulky injekčných roztokov. Naopak, do lekární nepatria zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výživové doplnky, detská výživa, kozmetické výrobky ani iný sortiment zakúpený v lekárni, ktorý nie je liekom.