Vedci varujú pred novou hrozbou pre svet: Je odolná voči liekom a vyskytuje sa úplne všade!

YUNNAN - Vedci objavili v odľahlej oblasti Číny kmeň huby Aspergillus fumigatus, ktorá spôsobuje rôzne ochorenia. Vážne je najmä to, že sa zdá byť odolná voči bežným liekom. Táto huba je veľmi nebezpečná a dokonca vyvoláva obavy z novej pandémie.

Experti odobrali vzorky huby Aspergillus fumigatus z oblasti troch paralelných riek v Yunnane v Číne. Zistili, že sedem percent z nich je odolných voči bežným liekom. Ide o bežný typ huby, ale v tejto odľahlej hornatej oblasti tisícky metrov nad morom sa z nej vyvinul kmeň, pri liečbe ktorého sú lieky neúčinné. Zatiaľ čo bežne sa huby môžu stať odolnými voči liekom prostredníctvom expozície, tieto vzorky boli odobraté z oblasti, ktorá je riedko osídlená a nedostatočne rozvinutá. Tento objav preto vyvolal obavy z novej pandémie, informuje portál phys.org.

"Sedem percent sa môže zdať ako malý počet, ale tieto kmene odolné voči liekom sú schopné veľmi rýchlo sa množiť a preberať miestne a regionálne populácie tohto druhu. Je potrebné zvýšiť dohľad nad rezistenciou voči liekom v prostredí v rôznych geografických oblastiach," povedal profesor biológie na McMaster University Jianping Xu. Huba je bežná pleseň so vzdušnými spórami, ktoré môžu ľudia vdýchnuť. Xu verí, že v prostredí by sa mohla vyvinúť prirodzená rezistencia, ale v tomto prípade je pravdepodobnejšie, že nová huba odolná voči liekom pochádza zo spór iných húb nadmerne vystavených poľnohospodárskym fungicídom.

Je znepokojujúce, že tieto spóry sú schopné cestovať a spôsobiť globálne rozšírenie. "Táto huba je všadeprítomná, je okolo nás neustále. Odhaduje sa, že všetci každý deň vdýchneme stovky spór tohto druhu. Aj keď to nie vždy spôsobuje viditeľné zdravotné problémy, tri až štyri milióny ľudí zaznamenajú každý rok symptómy choroby spôsobené A. fumigatus. Môže to byť veľmi nebezpečné, môže to viesť k zlyhaniu pľúc alebo dokonca k smrti," varoval odborník.

Na rozdiel od koronavírusu huba nepotrebuje hostiteľa, aby sa šírila a môže sa pohybovať po ľudských telách alebo dokonca len vo vetre. Zatiaľ čo relatívne málo druhov húb spôsobuje u ľudí infekcie, existuje obava, že s globálnym otepľovaním, ktoré robí životné prostredie pohostinnejším pre patogény, aj nadmerným používaním fungicídov v poľnohospodárstve existuje väčšia hrozba plesňových ochorení.