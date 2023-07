Mladík hodil do do sopky škatuľu: Nasledoval neuveriteľný moment zachytený na VIDEU

ETIÓPIA - Experti chceli zistiť, čo by sa stalo, keby človek spadol do sopky a prerazil dieru do lávy. Použili pri tom škatuľu plnú organického materiálu, ktorá mala simulovať ľudské telo. Svoj experiment zachytili na video, ktoré sa dostalo na internet a uchvátilo nielen fanúšikov vedy.

Na neuveriteľných záberoch je možné vidieť dvoch ľudí, ktorí stoja na okraji obrovskej jamy vedúcej k horúcej láve pred nimi. Jeden z odvážlivcov niečo hodí dovnútra. Keď to dopadne na dno, prerazí kôru lávy a zanechá za sebou dieru, z ktorej okamžite šľahajú plamene. Nasleduje niekoľko výronov lávy, najskôr len niekoľko guľôčok roztaveného horúceho materiálu, potom povrch sopky začne pulzovať a vytryskne. Jedna malá diera vytvorená nárazom je zrazu oveľa väčšia a začne chrliť väčšie a väčšie guľôčky lávy, až sa diera ešte viac rozšíri. V priebehu niekoľkých sekúnd to, čo bolo kedysi tichým a nehybným povrchom, je teraz prebudená sopka. Všetko spôsobil jediný malý predmet, ktorý do nej spadol.

Išlo o test výskumníkov z roku 2002, ktorí chceli prísť na to, čo by sa stalo, keby človek spadol do lávy z veľkej výšky, informoval Business Insider. Experiment uskutočnili na aktívnej čadičovej štítovej sopke Erta Ale v Etiópii. Keďže láva je dosť hustá, je oveľa pravdepodobnejšie, že človek, ktorý do nej spadne, sa bude vznášať, ako by sa potopil, hoci pre nešťastného jedinca by bol rozdiel pravdepodobne irelevantný, pretože by bol mŕtvy tak či tak. Je zaujímavé, že láva môže byť dostatočne hustá na to, aby ste po nej mohli prejsť, samozrejme, s vhodnými ochrannými pomôckami, pretože inak by vás horúčava spálila.

Výskumníci však chceli vedieť, čo by sa stalo, keby človek spadol do sopky z takej výšky, že by potenciálne prerazil povrchovú kôru a vyrazil dieru do lávy. Pri svojom teste použili škatuľu naplnenú organickým odpadom s hmotnosťou asi 30 kilogramov. Neskôr zaznamenali, že tento predmet sa ponoril do hĺbky 80 metrov. Veria, že náhle prebudenie sopky a násilné vypudenie lávy má na svedomí para produkovaná organickou hmotou padajúcou do sopky. Experti zistili, že keďže ľudské telo tvorí väčšinou voda, vrhnutie človeka do sopky by pravdepodobne malo takmer rovnaký účinok.