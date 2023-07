Pohrebníčka prezradila najhorší spôsob usmrtenia: Z tohto vám prebehnú zimomriavky po chrbte, fuj!

Pohrebníčka Caitlin Doughtyová, ktorá na autorka profilu na YouTube Ask a Mortician, vo svojom videu odpovedala na otázku, ktorá zaujíma mnohých ľudí: aký je najhorší spôsob usmrtenia. Podľa jej slov je to takzvaný skafizmus. „Skafizmus sa používal v starovekej Perzii na umučenie niekoho na smrť. Najskôr telo vyzliekli a potom postavili medzi dve vydlabané polená, z ktorých vyčnievala iba hlava a končatiny. Potom telo potreli medom a prinútili osobu požívať mlieko a med, čo spôsobuje hnačku, zapĺňa vnútro polena a priťahuje hmyz,“ vysvetlila Doughtyová. Ako sa ale ukázalo, to nie je všetko. „Potom ich nechajú v stojatom rybníku, aby ich živočíchy pomaly zjedli. Ale vracajú sa každý deň, aby ich prinútili jesť viac mlieka a medu, nech hneď nezomrú, prípadne podľahli expozícii, dehydratácii, šoku a delíriu,“ dodala pohrebníčka.

Predpokladá sa, že skafizmus vznikol v roku 500 pred Kristom, ale vo všeobecnosti bol vyhradený pre najhoršie typy zločincov – zradcov koruny a neľútostných vrahov. Niektorí historici sú však skeptickí a pýtajú sa, či táto prax vôbec existovala alebo nie. „Strašné úmrtia, pri ktorých vás zabijú exkrementy, nie sú len vecou dávnej minulosti. Minulý rok v Číne žene spadol telefón do latríny. Jej manžel skočil po telefóne a omdlel od splodín. Potom aj jeho matka vošla do latríny, ale aj ona upadla do bezvedomia. V čase, keď ich vytiahli, boli obaja mŕtvi,“ vysvetlila Doughtyová.

Diváci boli neprekvapivo zdesení a znechutení Doughtyovej výberom najhoršej smrti a podelili sa o svoje vlastné názory. „Zomrieť pri pôrode by bolo pre mňa jedno z najdesivejších úmrtí, čiastočne preto, že tehotenstvo a pôrod sú už teraz mojou veľkou obavou,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Utopenie a upálenie zaživa je dosť strašidelné, ale myslím si, že to, čo ma naozaj desí, je pomalé rozdrvenie,“ priznal ďalší. „Najväčšiu obavu mám z upálenia zaživa. Dievča, s ktorým som chodil do školy, spolu s jej súrodencami a matkou odišli touto smrťou, keď ich otec zaspal opitý pri fajčení,“ dodal iný komentujúci.