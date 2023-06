Vo vode pri moste sa zjavilo záhadné morské stvorenie: Obyvateľom aj úradníkom vyrazilo dych

JUŽNÁ KAROLÍNA - Obyvatelia Južnej Karolíny si vo vode všimli záhadného tvora, ktorý má zobák, krídla a plutvy, no nepodobá sa na klasického vtáka. Ani kompetentní úradníci netušia, o aký druh stvorenia ide. Totožnosť živočícha tak zostáva aj naďalej záhadou.

Zábery čudne vyzerajúceho tvora, ktorého miestni spozorovali vo vode pri moste neďaleko ostrova Pawleys, mnohých znepokojili. Nikto netuší, čo by to mohlo byť. Zdá sa, že tvor má zobák a krídla alebo plutvy, ktoré ho držia nad vodou. Nevyzerá však ako typický vták.

Ani príslušníci Ministerstva prírodných zdrojov Južnej Karolíny nevedia, s čím majú do činenia. "Ľudia v mojej kancelárii sú z toho ohromení," povedal jeden z úradníkov pre WCNC. Niekto navrhol, že by mohlo ísť o chobotnicu, video preto momentálne skúmajú v inštitúte The Marine Resources Research Institute v Charlestone v nádeji, že tvora identifikujú.

Meteorológ televíznej stanice WCNC-TV Brad Panovich sa domnieva, že jeho totožnosť už odhalil. Najprv si myslel, že je to sépia. Teraz ale skôr razí teóriu, že by to mohol byť morský zajac alebo morský slimák. "Môžu byť dosť veľké a takto plávajú vo vode," povedal. Napokon ale poznamenal, že sa zvyčajne nevyskytujú v Južnej Karolíne a častejšie ich možno vidieť v teplejších vodách na Floride a západnom pobreží.