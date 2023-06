Toto sa podľa odborníkov stane, keď mesiac nevysávate: FUJ, to je poriadny humus!

NEW YORK - Čo si myslíte, že sa stane, ak nebudete mesiac vysávať váš dom či byt? Odborníci vám dajú odpoveď na túto otázku a vysvetlia, ako a v čom môže mať nedostatočná hygiena v domácnosti negatívny vplyv na vaše zdravie. Tak čo, prehodnotíte po tomto frekvenciu upratovania vášho príbytku?

Mnohí si nechceme ani predstaviť, ako by vyzerala naša domácnosť, keby sme celý mesiac nepoužívali vysávač. Odborníci upozorňujú, že k ohrozeniu zdravia dochádza už vtedy, ak máte vo vysávaní aj kratšiu než mesačnú prestávku. Čomu sme teda vystavení, ak zanedbáme hygienu v domácnosti?

Usadí sa vrstva prachu

Ak mesiac nevysávate, váš domov je zaprášený. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, čo je to vlastne prach? "Je to komplexná zmes látok vrátane čiastočiek kože, vlasov, tkanín, baktérií, vírusov a dokonca aj mikroskopických roztočov," vysvetľuje Chris Coleman z firmy na čističky vzduchu DH Lifelabs pre Best Life. Tieto častice môžu predstavovať viaceré zdravotné riziká, najmä pre osoby s alergiami, astmou alebo inými dýchacími ochoreniami. Nevysávať znamená mať v nábytku, čalúnení a posteľnej bielizni viac roztočov, ktoré majú tendenciu spôsobovať dýchacie problémy.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Môžete začať smrkať a kýchať

Pobyt v prašnom prostredí môže spôsobiť smrkanie a kýchanie. Jedným z najväčších problémov pri nevysávaní sú potenciálne alergény. Keď sa prach a iné vonkajšie dráždivé látky (peľ, plesne atď.) dostanú do domu zvonka, zachytia sa vo vláknach koberca, čo môže spôsobiť vznik alergií a astmy. Medzi príznaky alergie na roztoče patria kýchanie, výtok a upchatie nosa, svrbenie úst a hrdla, tlak a bolesť tváre.

V kobercoch sa môžu množiť chrobáky

Odborníci poukazujú na ďalší dôvod, prečo by sme mali byť pri upratovaní v domácnosti dôslední. Ak totiž pravidelne nevysávame koberce, stanú sa časom komfortným miestom pre množenie chrobákov. Tie sa potom môžu rýchlo rozšíriť na iné textílie, ako je čalúnenie alebo oblečenie, spôsobiť škody a predstavujú všeobecné riziko infekcií. Čo presne je kobercový chrobák? "V domácnostiach sa vyskytujú bežne a škody, ktoré spôsobia, sa často pripisujú moliam," uvádzajú entomológovia z Univerzity v Kentucky. Ide o malý, oválny hmyz, ktorý môže klásť vajíčka do kobercov, vetracích otvorov a okolo podlahových líšt.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Vysávajte každý týždeň alebo častejšie

"Odporúčame, aby ste vysávali aspoň raz týždenne a aspoň raz za štvrťrok použili systém alebo službu na šampónovanie kobercov," radia experti. A čo čističky vzduchu, ktoré majú niektorí ľudia rozmiestnené v celom dome? Majú vôbec nejaký význam? "Hoci môžu pomôcť, mali by sa považovať za doplnok pravidelného čistenia, nie za jeho náhradu. Pravidelné vysávanie, utieranie prachu a upratovanie sú pri udržiavaní zdravého domáceho prostredia stále kľúčové," upozornil Coleman.