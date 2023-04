Pozor na to, kam si položíte kabelku: Môžete si domov priniesť týchto neželaných hostí

Samičky ploštice môžu počas života naklásť až stovky vajíčok, ktoré sú maličké ako zrnko prachu. Nezrelé ploštice sa nazývajú nymfy a svoju kožu zvliekajú niekoľkokrát, kým dosiahnu dospelosť. Dospelé jedince žijú až 14 mesiacov a hladovať dokážu údajne až jeden rok.

Ako sa dostali do vášho domu?

Ploštice sa ku vám dostali pravdepodobne z iného miesta, ktoré je nimi zamorené. Ak žijete v byte alebo zdieľanom dome, mohli sa ku vám dostať z inej domácnosti. Zvyčajne nekontrolujete, kde si kabelku položíte a tak ďalším spôsobom, akým si môžete ploštice doniesť do domu je kabelkou alebo látkovou taškou. Ploštice sú veľmi maličké a cez deň sa dobre ukryjú.

Zopár faktov o ploštici posteľnej:

je parazit, aktívny je najmä v noci. Vtedy je v domácnosti tma a ploštica vylieza zo štrbín kvôli potrave a parazituje na ľudskom tele.

pije krv - ploštice sa živia krvou hostiteľa. Výsledkom toho, že v domácnosti máte ploštice, sú uštipnutia veľké asi jeden až tri milimetre.

výskyt - ploštice sa vyskytujú aj v čistom prostredí. Do domácnosti sa môžu dostať cez otvorené okná, prenesú sa na vašej taške alebo cez potrubia a štrbiny.

Najlepšia je už predčasná prevencia

Väčšina ľudí si donesie ploštice domov počas cestovania. Môžu vám nepozorne vliezť do cestovného kufra alebo uchytiť sa na oblečenie. Toto sú rady, ktoré odporúča American Academy od Dermatology Association a pomôžu vám nájsť ploštice ešte predtým, ako ony nájdu vás.

1. Hneď pri registrácii v hoteli, chate alebo kajute na výletnej lodi by sme mali pred vybalením oblečenia skontrolovať izbu.

2. Zhlboka sa nadýchnite. Podľa toho, či ste ucítili sladký alebo zatuchnutý zápach, viete určiť, či sa v izbe nachádzajú nežiadúci obyvatelia. Ak ste ucítili silný zatuchnutý západ, je vysoká pravdepodobnosť, že v izbe sa nachádzajú ploštice.

3. Skontrolujte posteľ. Pozorne pozrite prikrývky, plachty, vankúše a podložky na matrac. Ak ste pri kontrole našli maličké čierne škvrny, mohlo by ísť o výkaly ploštíc. Taktiež by ste mali nájsť maličké škrupinové zvyšky; ide o vonkajšiu schránku, ktorú ploštice zhadzujú pri raste.

4. Skontrolujte nábytok - komody, skrine, nočné stolíky. Pri kontrole môžete zahliadnuť ploštice alebo ich vajíčka. Samotné telo dospelej ploštice je veľké asi ako jablkové jadierko.

5. Všetko oblečenie, aj to, ktoré ste na dovolenke nepoužili, po príchode domov operte. Najlepšie je zvoliť program, ktorý ponúka najvyššie stupne. Oblečenie, ktoré sa vám do práčky nezmestí, zabaľte do plastového vrecka a poriadne uzatvorte. Zabránite tak tomu, aby sa ploštice rozutekali po vašej domácnosti. Po vysušení (odporúča sa v sušičke) všetko vyžehlite. Malo by to zabiť ako vajíčka, tak aj jedince ploštice posteľnej.

Päť tipov, ako sa zbaviť ploštice posteľnej:

Kriedu nevyužijete len na kreslenie

Ak ste si istý, že vo vašej domácnosti sa nachádzajú ploštice a chcete zabrániť nepríjemným štípancom, stačí použiť obyčajnú bielu kriedu. Okolo postele nastrúhajte kriedu, aby sa ku vám tieto malé potvorky nedostali.

Vodná para sa dostane aj do najmenšej dierky

Tam, kam sa nedostanete ty, dostane sa vodná para. Ploštice sa ukrývajú v najmenších štrbinách. Na to, aby ste sa ich v týchto štrbinách zbavili, pomôže vám vodná para z parného čističa, ktorý je v dnešnej dobe ľahko dostupný. Viete si ho požičať alebo kúpiť. Vodnou parou prejdite všetky škáry a miesta. Vysoká teplota je najväčší nepriateľ ploštíc.

Dezinfekcia celého bytu

Ak sa vo vašom byte nachádzajú ploštice, tak obyčajné upratovanie nebude stačiť. Spravte veľké upratovanie, pri ktorom poodťahujete nábytok a vydezinfikujete celý byt. Povysávajte, umyte dlážky a nábytok, operte všetku posteľnú bielizeň. Na dezinfekciu je potrebné použiť správny prípravok a to na likvidáciu ploštíc.

Lepiaca páska ako prevencia proti štípancom

Je nedeľa a obchody sú zatvorené? Musíte v byte vydržať ešte jednu noc a chcete zabrániť otravným štípancom? V tom prípade použite lepiacu pásku, ktorá vám poslúži ako dobrá prevencia. Oblepte ňou nožičky postele a tým pádom znemožníte plošticiam dostať sa ku vám. Ploštice totiž nedokážu ísť po šmykľavom povrchu. Posteľ však odsuňte od steny, aby sa ku vám nedostali po nej.

Deratizácia je overená cesta

Ak nezabrali prípravky a predchádzajúce tipy na prevenciu, najlepšie bude zavolať odborníkov, ktorí vedia, čo robia. Postarajú sa o celkové zneškodnenie. Táto možnosť určite nepatrí medzi najlacnejšie spôsoby, ale je najúčinnejšia. Pri výbere firmy si overte spoľahlivosť a recenzie, ktoré odzrkadľujú spokojnosť klientov. Tento postup je potrebné opakovať minimálne dvakrát.

Zbaviť sa ploštice posteľnej je veľmi ťažké. Najlepšia je prevencia a pravidelné upratovanie. Ak je pre váš životný štýl typické časté cestovanie, nezabúdajte na zopár tipov, ktoré sa vám zídu najmä tam. Nezabudnite si všetko oblečenie baliť do vrecúšok a po návrate domov ho vyprať a ožehliť. Dokáže vám to ušetriť stovky eur za prípravky a deratizáciu.