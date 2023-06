Potravinový expert radí: Týchto päť obľúbených jedál si v reštauráciách nikdy neobjednávajte!

LONDÝN - Ak sa často stravujete v reštauráciách, zbystrite pozornosť. Potravinový výskumník prezradil, ktorý šesť jedál by si pri stolovaní v reštaurácii nikdy neobjednal. Upozornil pritom na riziká salmonely či slabú kvalitu ingrediencií. Zároveň poradil, na čo si by ste si mali dávať pozor.

Objednať si svoje obľúbené jedlo môže znieť lákavo, no ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, mali by ste nad výberom reštauračného jedla dobre popremýšľať. To znamená dávať si pozor na čerstvosť ingrediencií a zároveň sa vyhýbať všetkému, čo je príliš spracované alebo nekvalitné. Tvrdí to potravinový výskumník Marcus Arcabascio, zakladateľ webovej stránky Menu-Price, ktorá zhromažďuje menu reštaurácií z celého sveta. Webu Mail Online prezradil, ktorým piatim jedlám sa v reštaurácii vyhýba.

Makaróny so syrom

Podľa Arcabascia reštaurácie často ponúkajú predvarené makaróny so syrom, ktoré obsahujú menej aromatické tavené syry. Objednaním tohto jedla navyše riskujete, že dostanete omáčku, ktorá vám nebude chutiť. V instantnom jedle sa totiž často objavuje zmes zeleniny alebo strúhanky, ktorú by ste v domácej verzii receptu určite nepoužili.

Kurča

Hoci je kuracie mäso veľmi obľúbeným pokrmom, môže sa veľmi ľahko pokaziť, ak nie je správne pripravené. Výsledkom toho je mäso, ktoré je suché, príliš prepečené a bez chuti. Ak mu kuchár nevenuje primeranú starostlivosť, objednávanie kurčaťa vás môže vystaviť riziku nákazy chorobami, ako sú Salmonella alebo Campylobacter.

Brownies

Arcabascio tvrdí, že koláče, vrátane brownies, sa v reštaurácii často kupujú vopred pripravené. Mnohé stravovacie zariadenia totiž majú dodávateľa, ktorý ich pravidelne zásobuje zákuskami a tie nemusia byť vždy čerstvé.

Steak

Hoci je steak obľúbenou voľbou milovníkov mäsa, podľa odborníka je najlepšie objednať si niečo iné, pokiaľ sa práve nenachádzate v špičkovom gastro zariadení. Je to preto, že kvalita sa môže medzi jednotlivými kusmi steaku značne líšiť a môžete byť sklamaní. Toto mäso je obvykle drahšie, preto sa oplatí objednávať si ho len v overených reštauráciách.

Sushi

Príprava sushi je vysoko kvalifikovaná úloha, takže by ste sa mali vyhýbať jeho objednávaniu v reštauráciách, ktoré sa nešpecializujú na túto kuchyňu. "V prevádzkach, ktoré sa nešpecializujú na sushi, sa so surovými rybami nemusí správne manipulovať alebo skladovať, čo vedie k potenciálnym zdravotným rizikám, ako sú parazitárne infekcie. Navyše to môže ovplyvniť výslednú chuť a textúru," dodal Arcabascio.