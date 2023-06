VIDEO vyvolalo medzi dedinčanmi hrôzu: Démonické stvorenie, ktoré vysáva krv?!

BOLÍVIA - Miestni obyvatelia v bolívijskom meste Oru veria, že v ich okolí žije mýtický démon, tzv. čupakabra. Iba nedávno našli mŕtveho barana, ktorý mal vyškriabané oči a značné poranenia krku a úst. Kým niektorí veria, že ide o mýtické stvorenie, iní tvrdia, že za to môže mačka jaguarundi.

V Bolívii sa objavilo záhadné stvorenie len krátko po tom, čo internet zaplavili správy o uhynutých zvieratách s údajne vysatou krvou. Toto pozorovanie preto vyvolalo obavy, že v regióne zúri mýtický démon. Na mrazivých záberoch z dronu, ktoré vznikli neďaleko mesta Oru, sa zdanlivo dvojnohá postava prechádza otvoreným poľom. Práve v tom čase došlo v oblasti k úhynu niekoľkých kráv, lám a alpák. Ich zvláštne rany na krku viedli miestnych obyvateľov k presvedčeniu, že ich zabila čupakabra - upírsky démon z latinskoamerických legiend, ktorý vysáva krv dobytku. Ako informuje Britannica, toto stvorenie je charakteristické červenými očami a vzpriameným držaním tela, vďaka čomu pripomína klokana.

Pozorovania čupakabry boli pôvodne hlásené v roku 1995 v Portoriku po podozrivom úhyne dobytka. Odvtedy ju ľudia údajne videli od Čile až po Južnú Karolínu, hoci žiadne z týchto pozorovaní nebolo podložené dôkazom. Napriek tomu tento posledný útok podnietil miestnych farmárov k tomu, aby v snahe ochrániť svoje hospodárske zvieratá postavili ploty.

Minulý mesiac došlo k podobnému incidentu, v ktorom údajná čupakabra usmrtila bieleho barana neďaleko mexického Cancúnu. Mŕtve zviera ležalo na skale na zemi, malo vyšklbané oči a otvorené rany na ústach a krku. Netreba dodávať, že objav rozprúdil najrôznejšie špekulácie na sociálnych sieťach. "Pripomína mi to dokument o prieskumníkoch, ktorí zmizli a keď ich našli, chýbali im oči a jazyk," napísal jeden z komentujúcich. "V mojej dedine nám roky hovorili, že je to nočný vták, ktorý sa živí mozgovou hmotou zvierat. V mojej dedine to poznáme ako Xnuc," uviedol ďalší. Iní si zas myslia, že rany barana spôsobilo nejaké divoké zviera, možno mačka jaguarundi, ktorá sa živí mäkkými časťami zvierat ako oči či jazyk.