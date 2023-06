Benjamin Franklin vynašiel najnebezpečnejší hudobný nástroj na svete: Mal dokonca zabíjať ľudí!

Mimoriadne vzácny nástroj je všeobecne známy ako sklenená harmonika a prvýkrát ho vynašiel Benjamin Franklin v roku 1761. Zároveň sa o ňom hovorí ako o najnebezpečnejšom nástroji v histórii. Podľa historikov Franklin prvýkrát vymyslel plán smrtiaceho nástroja, keď videl iného hudobníka hrať na pohároch naplnených vodou. Zaujatý týmto výkonom, nechal vyrobiť niekoľko sklenených misiek rôznych veľkostí, namontoval ich na vreteno a pomocou šliapadla ich roztočil. Harmonika bola podľa portálu Lethbridge News vyrobená zo železnej tyče s rotujúcimi sklenenými misami, ktoré boli zasunuté jedna do druhej a všetky spolu držali vďaka korku. "Rôzne veľkosti misiek im umožnili vibrovať v rôznych výškach používaných v západnom meradle," vysvetľuje portál.

Franklin potom farebne odlíšil každú misku tak, aby reprezentovala rôzne tóny. "Tyč bola pripevnená ku kolesu, ktoré sa ručne otáčalo nožným pedálom. Hudobník si namočil prsty do vody a pri otáčaní sa dotýkal okraja každej misky, aby dostal zvuk podobný zvuku spievajúcich pohárov."

Sklenená harmonika bola vo svojich raných fázach oslavovaná ako jeden z najslávnejších nástrojov 18. storočia, ale v 20. rokoch 19. storočia sa jej reputácia zhoršila. Ľudia po jej hraní začali hlásiť otrasné príbehy. Tento nástroj údajne zabíjal ľudí kvôli svojej zložitosti, ktorá nadmerne stimulovala mozog, čo nakoniec spôsobilo množstvo nepríjemných symptómov. Hudobníci hlásili závraty, nervozitu, halucinácie, ale aj svalové kŕče.

"Po incidente v Nemecku, keď počas vystúpenia zomrelo dieťa, bola armonika v niekoľkých mestách zakázaná. Niektorí ľudia si mysleli, že vysoké, éterické tóny vyvolávajú duchov mŕtvych, majú magickú moc alebo privádzajú poslucháčov do šialenstva," vysvetlil Franklin Institute. Iní verili, že to bolo olovo z krištáľových misiek alebo farby, ktoré sa vstrebali do prstov hudobníkov, keď sa dotkli skla, čo viedlo ku všetkým týmto chorobám. Doposiaľ však ohľadom toho neexistuje žiadne vysvetlenie ani dôkaz. "Franklin sám ignoroval všetky kontroverzie a pokračoval v hre na tento nástroj až do konca svojho života bez uvedených symptómov. Ale popularita harmoniky už nikdy nebola taká, ako keď bola prvýkrát predstavená," dodal inštitút.