Deväť "zdravých" návykov, ktoré môžu spôsobiť viac škody ako úžitku: To naozaj aj ten tretí?!

Nadmerné preháňanie prakticky čohokoľvek sa môže stať nezdravým. To platí aj pre konzumáciu určitých potravín či pri hygienických návykoch, ako je dezinfekcia rúk.

Konzumácia potravín s vysokým obsahom histamínu

Možno v tomto období užívate antihistaminiká kvôli sennej nádche. Histamín je však látka, ktorá sa tvorí v tele. Má dôležitú úlohu pri modulácii imunitného systému a regulácii alergických a zápalových reakcií. Regulácia histamínu v tele je kontrolovaná telom a pohrávanie sa s jeho hladinami môže u niektorých ľudí viesť k histamínovej intolerancii, kedy hladiny chemickej látky prevyšujú schopnosť tela ju rozložiť. Príznaky môžu zahŕňať hnačku, žalúdočné kŕče, bolestivú menštruáciu, sennú nádchu, ťažkosti s dýchaním, žihľavku, návaly horúčavy, svrbenie, problémy s krvným tlakom a bolesti hlavy. Ak si myslíte, že histamín by mohol byť váš problém, stojí za to na krátky čas vyskúšať nízkohistamínovú diétu pred opätovným zavedením histamínových potravín na testovanie tolerancie.

Užívanie príliš veľkého množstva doplnkov

Na etiketách flaštičiek vitamínov sa zvyknete dočítať, že treba užiť jednu tabletku denne a je to dobrá rada. Príliš veľa určitých vitamínov môže byť totiž škodlivé pre zdravie. Napríklad nadmerné množstvo vitamínu C môže spôsobiť tráviace problémy, ako sú žalúdočné kŕče a nevoľnosť.

Konzumácia príliš veľkého množstva zeleniny

Hoci každý vie, že konzumácia dostatočného množstva zeleniny je veľmi dôležitá pre zdravie, jej príliš veľké množstvo môže mať negatívny vplyv, a to najmä na tých, ktorí trpia syndrómom dráždivého čreva (IBS). Poradkyňa spoločnosti Bio-Kult Andrea Burtonová pre The Sun povedala, že u mnohých pacientov s IBS sa objavia príznaky po konzumácii určitej zeleniny, napríklad brokolici alebo kapuste. "Mohlo by to byť spôsobené množstvom a typom vlákniny a cukru v zelenine. Napríklad pri surovej zelenine váš tráviaci systém nemusí efektívne rozložiť všetku vlákninu, ktorá potom môže pri prechode dráždiť tráviaci trakt."

Jedným zo spôsobov, ako to liečiť, je skúsiť diétny plán s nízkym obsahom FODMAP (Fermentovateľné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly). "FODMAP je súhrnná skratka pre skupinu fermentovateľných sacharidov s krátkym reťazcom. Tie sa zle absorbujú v tenkom čreve, a tak poskytujú ľahko dostupnú potravu pre črevné baktérie na fermentáciu," vysvetlila Burtonová. Potraviny s nízkym obsahom FODMAP zahŕňajú bambusové výhonky, fazuľové klíčky, mrkvu, pažítku, uhorky, baklažán, zázvor, šalát, olivy, paštrnák, zemiaky, jarnú cibuľku a repu.

Pitie výlučne balenej vody

Konzumácia iba balenej vody môže mať na telo škodlivý vplyv. Je to kvôli niektorým plastovým fľašiam obsahujúcim určité škodlivé chemikálie a tiež skutočnosti, že balená voda nie je vždy taká čistá ako voda z vodovodu.

Vylúčenie všetkých mastných jedál

Je známe, že nadmerná konzumácia tučných jedál je pre zdravie škodlivá. Ale konzumácia zdravých tukov nachádzajúcich sa v potravinách, ako sú orechy, semená, avokádo a olivový olej, zdraviu, naopak, prospieva. Tieto typy tukov môžu pomôcť zvýšiť hladinu energie a pomôcť vstrebávaniu vitamínov rozpustných v tukoch ako A, D, E a K.

Prílišné čistenie zubov

Čistenie zubov každé ráno a večer je nevyhnutné na udržanie dobrej ústnej hygieny. No s čistením sa to dá ľahko preháňať v túžbe po belšom chrupe. Čistenie je však pre zuby abrazívne, môžu sa poškodiť, ak sa vykonáva príliš intenzívne alebo príliš dlho.

Časté dezinfikovanie rúk

Pandémia covidu-19 viedla k tomu, že mnohí si často dezinfikovali ruky. Zatiaľ čo hygiena rúk je nesmierne dôležitá, aby ste sa vyhli infekcii určitými chorobami, môže byť zároveň škodlivá pre prirodzenú podporu imunity, ak sa vykonáva príliš často. Môže tiež poškodiť mikrobióm pokožky, čo môže zvýšiť riziko prieniku UV lúčov, alergických reakcií a choroboplodných zárodkov narušujúcich prirodzenú obranyschopnosť.

Príliš veľa cvičenia

Cvičenie je mimoriadne dôležité pre celkové zdravie, ale keď je ho veľa, môže uškodiť. Telo si potrebuje po cvičení oddýchnuť a zregenerovať sa a ak to preženiete, môžete skončiť so zraneniami.

Žuvanie žuvačky

Žuvačka môže byť skvelým spôsobom, ako si okamžite osviežiť dych. Príliš časté žuvanie ale môže spôsobiť tráviace problémy v dôsledku množstva vzduchu, ktorý prehĺtate. Navyše, keď žujete žuvačku, žalúdok očakáva, že sa blíži jedlo a začne produkovať enzýmy potrebné na trávenie. To zas môže vyvolať ešte väčší hlad. Niektoré žuvačky navyše obsahujú sladidlá, ktoré môžu spôsobiť nadúvanie a plynatosť.