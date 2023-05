Návštevníčky galérie uchvátil obraz zo 17. storočia: Vidíte ten bizarný detail na ňom aj vy?

Fiona Foskettová (57) spolu so svojou dcérou Holly (23) navštívili Národnú galériu portrétov v Londýne, keď si všimli zvláštny obraz. Namaľoval ho holandský majster Ferdinand Bol v 17. storočí a zachytáva osemročného chlapca stojaceho v popredí, ako drží pohár a druhú ruku si opiera o bok. Dieťa má oblečené dobové oblečenie s čiernou bundou a plášťom, bielu košeľu s volánovými rukávmi, gaštanové ponožky a čierne čižmy. Matka s dcérou si však všimli zaujímavý detail - obuv na chlapcových nohách. Zdá sa, akoby na boku ľavej topánky bolo biele logo značky Nike.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

To je samo o sebe dosť nemožné vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Nike bola založená v roku 1964, no portrét bol namaľovaný o tristo rokov skôr. Ľudia preto začali špekulujú, či osoba na obraze nie je náhodou cestovateľom v čase. "Povedala som svojej dcére: ‚Počkaj, má na sebe tenisky Nike?‘," uviedla Foskettová pre The Sun. "Keď sa pozriem na rok, musel sa mu dostať do rúk prvý pár tenisiek Nike, aké boli kedy vyrobené. Alebo je naozaj cestovateľom v čase?" dodala. Hovorca galérie skonštatoval, že vďaka zaujímavému pozorovaniu dvojice návštevníčok záujem ľudí o tento konkrétny obraz ešte viac vzrástol.