Experti varujú pred populárnym trikom: Toto v kuchyni nikdy nerobte! Je to obzvlášť nebezpečné

Dietológovia upozorňujú, že ľudia by sa nemali riadiť návodom na uskladnenie avokáda, ktorý je zdokumentovaný vo virálnom videu na TikToku. Ak toto ovocie nakupujete, tak dobre viete, že keď ho kúpite zrelé, zhnedne v priebehu niekoľkých dní a ak je zas tvrdé, budete, naopak, čakať celú večnosť, kým zmäkne. To bol zrejme aj dôvod, prečo si spomínané video získalo množstvo priaznivcov. Jeho autor odporúča namočiť avokádo do studenej vody. Potom je vraj možné skladovať ho v chladničke aj niekoľko týždňov. Týmto spôsobom sa údajne spomaľuje proces oxidácie a zachová sa jeho čerstvosť.

Odborníkom sa však návod vôbec nepozdáva. Dietologička Kirsten Jacksonová uviedla, že na šupke môžu byť stopy škodlivých mikróbov, ktoré "vo všeobecnosti nepredstavujú veľké riziko, ale keď avokádo ponoríte do vody, vytvorí sa ideálna pôda na rýchle rozmnožovanie baktérií, ako je salmonela alebo listéria, ktoré sa nachádzajú na šupke". Zdravie však môže ohroziť nielen manipulácia s avokádom. Tieto patogény sa môžu presunúť aj dovnútra plodu, čo znamená, že keď ich zjeme, ochorieme. Môže ísť napríklad o salmonelu, čo je baktéria, ktorá spôsobuje otravu jedlom a môže byť spúšťačom problémov, akými sú hnačka, žalúdočné kŕče, zvracanie alebo horúčka. V extrémnych prípadoch môžu byť pacienti hospitalizovaní kvôli silnej dehydratácii. Salmonelou sa zvyčajne nakazíte pri konzumácii kontaminovaných potravín.

Baktéria listeria zas spôsobuje zriedkavú infekciu známu ako listerióza. Nakaziť sa dá konzumáciou nevhodne pripraveného mäsa a nepasterizovaných mliečnych výrobkov. Medzi príznaky patria vysoká teplota, bolesti tela, zimnica, zvracanie a hnačka.

Problém pri avokáde je podľa dietológa Duana Mellora v tom, že je plné živín, ktoré sú dobré pre ľudský organizmus, ale zároveň podporujú rast patogénov. Mnohé z nich sa nachádzajú na šupke ovocia, takže ak ho necháte vo vode, takmer si vytvoríte výluh, v ktorom môžu niektoré baktérie rásť, a to najmä v chladničke.