Nízke libido u žien môže byť minulosťou: Prelomová terapia s klitorisom... AU!

Nízka sexuálna túžba postihuje až 40 percent žien, no už čoskoro by mohla byť minulosťou vďaka nezvyčajnej novej terapii. Odborníci z University of Michigan tvrdia, že použitie elektrických impulzov na klitorise môže zvýšiť vzrušenie u žien s nízkym libidom. Počas testovania tím ukázal, že metóda bola účinná u piatich žien, vrátane dvoch s poranením miechy. „Subjektívne vzrušenie sa výrazne zvýšilo od predchádzajúcej stimulácie po stimuláciu,“ napísal tím pod vedením Elizabeth Bottorffovej vo svojej štúdii zverejnenej v časopise medRxiv.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Nízke libido je bežným problémom, ktorý v určitom okamihu života postihuje až 20 percent mužov a 40 percent žien. „Často je to spojené s profesionálnym a osobným stresom alebo dôležitými udalosťami, ktoré menia život, ako je tehotenstvo, pôrod alebo dojčenie,“ vysvetlili odborníci z britskej Národnej zdravotníckej služby. „Avšak neočakávaná strata libida – najmä ak trvá dlho alebo sa neustále vracia – môže tiež naznačovať základný osobný, zdravotný alebo životný problém, ktorý môže rozrušiť oboch partnerov vo vzťahu,“ dodali.

V závislosti od príčiny existuje niekoľko vecí, ktoré môžu zvýšiť sexuálnu túžbu u žien, vrátane partnerského poradenstva, vaginálnych lubrikantov alebo hormonálnej substitučnej terapie. Vo svojej novej štúdii sa však tím rozhodol zistiť, či by aplikácia elektrických impulzov na dorzálny genitálny nerv – nerv v tvare šípovej kosti, ktorý prechádza po oboch stranách klitorisu – mohla byť účinná. Do testovania zaradili päť účastníčok so sexuálnou dysfunkciou, vrátane dvoch žien s poranením miechy. Pred začatím liečby ženy ohodnotili svoje sexuálne vzrušenie na stupnici od jednej do päť.

Na klinike vedci umiestnili dve malé elektródy na klitoris žien a potom na 30 minút aplikovali slabé elektrické impulzy. Po ukončení procedúry ženy ešte raz ohodnotili svoje sexuálne vzrušenie. Výsledky, ktoré boli zverejnené vo vedeckom časopise New Scientist, odhalili, že tri ženy bez poranenia miechy zaznamenali zvýšenie vzrušenia o jeden až dva body na päťbodovej škále. Dve ženy s poranením miechy tiež zaznamenali pôsobivý nárast o dva až tri body. Našťastie účastníčky po liečbe netrápili žiadne vedľajšie účinky. V budúcich štúdiách by chceli odborníci otestovať účinnosť procedúry počas sledovania porna, aby u účastníčok zvýšili pocit vzrušenia.