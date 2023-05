Mamička pobúrila internet, trénuje svoje deti ako psy pomocou hodiniek: Dôvod vás prekvapí

Mamička Vada Stevensová pobúrila ľudí na internete prehlásením, že používa Apple hodinky so zariadením AirTags na sledovanie polohy svojich detí a cvičí ich ako psov, aby k nej prišli po stlačení tlačidla. Tvrdí, že to robí kvôli ich bezpečnosti, no jej video na TikToku vyvolalo zmiešané reakcie. „Dnes trénujeme psov,“ uviedla vo videu, v ktorom vidno 4-ročnú Stellu a 2-ročnú Serenu, ako k nej pribehli po stlačení tlačidla. „Videla som video na TikToku o mame, ktorá dáva svojim deťom do Apple náramkov AirTags a pomyslela som si, že je to tá najlepšia vec,“ povedala vo videu Stevensová.

Mama zo Severnej Karolíny, ktorá je v 8. mesiaci tehotenstva, vyjadrila svoje obavy najmä o Sereninu bezpečnosť. „Moje dvojročné dieťa nedáva pozor a často uteká, takže ak sa náhodou stratí, AirTag je perfektný spôsob, ako ju nájsť,“ vysvetlila Stevensová. Tvrdí, že jej deti majú hodinky nasadené aj počas pobytu u starých rodičov. Namiesto toho, aby zavolala svojim rodičom a opýtala sa ich, kde sa jej dcéry nachádzajú, jednoducho pozrie na hodinky. Polohu je možné sledovať cez Bluetooth pomocou aplikácie „Find My“ na iPhone alebo Apple Watch.

Zatiaľ čo niektorí používatelia TikToku kritizovali mamičku za to, že svoje deti trénuje ako psy, iným sa tento nápad páčil. „Je to svet, v ktorom žijeme, a na žiadnom úsudku nezáleží, pokiaľ ide o bezpečnosť detí,“ napísal jeden z komentujúcich. „Je mi jedno, či si ľudia myslia, že som blázon. V dnešnej dobe nemôžete byť príliš obozretní. Ľudia si myslia, že som bláznivá mama – jedna žena dokonca povedala, že musím prihlásiť svoje dieťa na terapiu. Robím to, aby som zabránila strate alebo únosu svojich detí,“ dodala Stevensová.