Tieto vzory si na seba NIKDY nedávajte! Budete staromódni, sú dávno out, odkazujú odborníčky

Sestry Leah a Sarah, ktoré vedú TikTok účet @two_scoops_of_style, zverejnili tri druhy potlače, na ktoré by ste mali v roku 2023 zabudnúť. „Ak nosíte jeden z týchto troch vzorov, vaše oblečenie môže pôsobiť zastarale,“ uviedla jedna z dvojičiek. „Číslo jeden je maskáčový vzor. Nikdy som nebola jeho fanúšičkou a v roku 2023 je určite čas zbaviť sa ho. Môžete to ľahko nahradiť nejakými zelenými kúskami.“ Rovnako tak by ste mali zo šatníka vyradiť všetky aztécke alebo etnické potlače. „Je čas vyhodiť zo skrine tieto kúsky. Do módy sa už nevrátia."

Do tretice sú už údajne „out“ aj farebné bloky. V móde aj naďalej zostávajú pásiky a podľa dvojičiek je lepšie siahnuť po jednofarebných kúskoch. „Vyber si niečo jednofarebné alebo pruhované.“ Video síce nazbieralo viac ako 383 000 pozretí, ale nie všetci boli z neho nadšení. Mnohí dokonca protestovali. „Milujem maskáče a vždy ich budem nosiť." Ďalšia z používateliek sociálnej siete uviedla, že aj jej sa páči tento vzor a doplnila: „Čím skôr budú ženy nosiť to, čo sa im páči a cítia sa v tom pohodlne a nie to, čo im niekto diktuje, tým to bude lepšie."

V ďalšom videu jedna z dvojičiek odpovedá na otázku, prečo niektorí mileniáli - teda ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996 - neznášajú módy vkus generácie Z - ľudí narodených v rokoch 1997 až 2012. Podľa jej slov sú mileniáli zvyknutí obliekať sa pre druhých, predovšetkým ženy narodené v tomto období sú naučené obliekať sa pre mužov. „Cieľom módy pre mileniálov bolo vyzerať čo najštíhlejšie, najmenšie a najatraktívnejšie pre mužov,“ zhrnula.

V súčasnosti sa ľudia obliekajú sami pre seba a predovšetkým nosia to, čo sa im páči a v čom sa cítia pohodlne. Niekedy to podľa jej slov vedie k tomu, že nosia voľnejšie oblečenie, čo niektorým nemusí imponovať. Následne ukázala príklad na jednom z outfitov, kde zrozumiteľne demonštruje zmenu v štýle obliekania. Ako dodala na záver, v súčasnosti sa v obliekaní kladie dôraz na osobný komfort, na čo niektorí mileniáli príliš nedbajú.