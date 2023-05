Odborníčka upozorňuje na praktiku, ktorej sa doma dopúšťajú aj mnohí Slováci: Môže vás zabiť!

LONDÝN - V snahe o minimalizovanie doplnkov v domácnosti mnoho ľudí skladuje čistiace tablety či iné prostriedky v priehľadných pohároch. To je však podľa odborníčky na upratovanie chyba. Prezradila, prečo by ste to nikdy nemali robiť a ako tým môžete ohroziť život seba i ostatných.

Nespočetné množstvo ľudí plní priehľadné poháre či dózy čistiacimi prostriedkami vrátane umývacích tabliet a prostriedkov na toalety, aby sa vyhli škatuľkám alebo plastovým fľašiam na pracovnej doske. Expertka na čistenie Ann Russellová však varovala, že tento "estetický" trend môže byť smrteľný. "Existuje dôvod, prečo vám neustále hovoria, aby ste čistiace prostriedky ponechali v originálnom balení. Je to kvôli bezpečnosti. Ak je to v škatuli, o ktorej si myslíte, že by sa do nej mohla dostať vlhkosť, vložte škatuľu do plastového vrecka a nasaďte na ňu sponu," vysvetlila.

Keď dáte rôzne čistiace tablety a iné prípravky do priehľadných dóz, ktokoľvek si tieto nebezpečné chemikálie môže pomýliť s jedlou pochutinou. Napríklad čistič odtokov môže niekoho zabiť, ak mu nie je rýchlo poskytnutá náležitá lekárska starostlivosť. Lekárom tiež pomôže, ak prinesiete originálne balenie prípravku so sebou, aby mohli skontrolovať, čo všetko v skutočnosti obsahuje.

Iná odborníčka prezradila, aké jednoduché kroky podniká na efektívne upratovanie svojho domova. Lynsey, ktorá je na sociálnych sieťach známa ako Queen of Clean, prezradila, že tajomstvom skvejúcej sa domácnosti je pravidelne venovať čas maličkostiam namiesto komplexného upratovania raz do týždňa. Za svoj užitočný tip si vyslúžila množstvo ďakovných komentárov.