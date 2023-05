Astrologička varuje pred dnešným zatmením: Cez víkend čakajte chaos, toto znamenie si musí dať extrémny pozor!

Už v najbližších hodinách bude možné pozorovať polotieňové zatmenie Mesiaca známe ako kvetinový Mesiac. Podľa astrológov nás opantajú intenzívne emócie. Rose Smithová tvrdí, že cez víkend sa zvýši aj energia, ktorú prináša Merkúr a vyzýva preto ľudí, aby sa vyhli akýmkoľvek závažným rozhodnutiam. "Astrologicky sa spln spája s našimi emóciami, je to čas, kedy sa musíme vyrovnať s problémami z nášho podvedomia. Zatmenie Mesiaca, najmä v Škorpiónovi, ale k tomu pridáva ešte viac a do popredia sa dostávajú utajované emócie," uviedla.

Dávajte si pozor na podvody

Zatmenia Mesiaca predstavujú ženskú energiu a zvyčajne netrvajú tak dlho ako zatmenia Slnka. To však neznamená, že sú menej silné. V skutočnosti môžu byť krátkodobo silnejšie, takže je to ešte väčší dôvod, prečo si dávať pozor na svoje emócie. Rose, ktorá vedie najväčšiu sieť jasnovidcov na južnej pologuli Absolute Soul Secrets, tiež pripomenula, že k emocionálnemu zmätku prispeje aj to, že Merkúr a Pluto budú retrográdne. "S retrográdnym Merkúrom sa pripravte na nedorozumenia vo vzťahoch a problémy s technikou. Nie je to vhodný čas ani na cestovanie alebo podpisovanie dôležitých dokumentov. Naopak, je to vhodný čas na dokončenie vecí, ktoré ste začali pred začiatkom retrográdneho Merkúra, teda pred 21. aprílom. Merkúr je tiež známy ako podvodník, preto si dávajte pozor na podvody."

Skúške budú vystavené aj vzťahy, preto je dôležité dať priestor partnerovi. S retrográdnym Plutom (od 1. mája) môže dôjsť k radikálnej metamorfóze. "Škorpión je fixné vodné znamenie, preto ovládajte svoje emócie a pamätajte na to, ak sa budete cítiť čímkoľvek vyprovokovaní," upozorňuje astrologička. Stresu vás môže zbaviť vyjadrenie pocitov na papieri.

Škorpión môže priniesť odhalenie veľkých tajomstiev

Mnohí momentálne zažívajú emocionálne obdobie, kedy môže existovať zvláštne spojenie so ženami všeobecne alebo s vašou matkou. Smithová povedala, že Škorpión môže so sebou priniesť odhalenie veľkých tajomstiev a na mnohých frontoch môžu prepuknúť problémy. "Ľudia v tomto znamení sú intenzívni a príťažliví a môžu k sebe priťahovať ľudí a veci. Je to však dvojsečná zbraň a niektoré veci, ktoré im prinášajú, je lepšie nemať." Všetky hviezdne znamenia zažijú podľa predpovede niekoľko intenzívnych a náročných dní práve v období okolo zatmenia Mesiaca. Najviac to pocítia tie, ktoré sa spájajú so Škorpiónom, čiže Býk, Lev a Vodnár. Môžu ich prenasledovať hádky a traumy z minulosti.