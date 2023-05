VAROVANIE veterinára: Tieto hračky nikdy nedávajte svojim psom! Môžu ohroziť ich život

NORWICH - Veterinári varujú pred štyrmi obľúbenými hračkami, ktoré by ste nikdy nemali dávať svojmu domácemu miláčikovi. Zranenia nimi spôsobené totiž môžu byť vážne a siahajú od poškodenia zubov až po chirurgické zákroky. Do zoznamu patria tieto obľúbené predmety.

Veterinárna klinika River Road v anglickom Norwichi vydala zoznam najnebezpečnejších hračiek, ktoré by ste nikdy nemali dávať svojmu psovi. V opačnom prípade riskujete rôzne zranenia, ktoré môžu byť drobného charakteru, no tiež si môžu vyžiadať komplikované chirurgické zákroky. Majitelia psov by si preto mali dávať pozor na tieto štyri obľúbené predmety:

Dreňové kosti

Dreňové kosti pôsobia ako ideálna voľba pre domáceho maznáčika, ktorý miluje žuvanie vecí, no v skutočnosti môžu byť nebezpečné. "Tuková dreň, ktorá sa nachádza v strede kostí, môže spôsobiť pankreatitídu u citlivých psov, takže je najlepšie odobrať väčšinu stredu ešte pred podaním kosti," uviedli predstavitelia kliniky pre The Sun. Psíčkari by sa tiež mali ubezpečiť, že dreňové kosti sú surové, nie varené, pretože varené kosti sa môžu rozštiepiť, čo môže psovi ublížiť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Gumové loptičky

Sú snáď najobľúbenejšou hračkou psov. Pravdou ale je, že môžu spôsobiť poškodenie tkaniva. Niektoré loptičky majú na povrchu malú dierku, prostredníctvom ktorej sa hračka nasaje na psí jazyk. V takomto prípade môže dôjsť k zníženiu prietoku krvi a poškodeniu. Veterinári preto odporúčajú vybrať si gumové loptičky, ktoré nemajú žiadne otvory alebo majú viacero otvorov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Žuvacie kosti

Sú podobné dreňovým kostiam - môžu sa ľahko odštiepiť a spôsobiť deštrukciu vo vnútri tela vášho domáceho maznáčika. Často po prehltnutí absorbujú vodu a napučiavajú v žalúdku, čím sa zväčšujú a nie sú schopné prejsť cez črevá. Operácia je potom jediným spôsobom, ako vyriešiť tento problém. Lepším riešením sú maškrty z lisovanej surovej kože, ktoré sa dokážu v žalúdku psov rozpustiť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Malé hračky

Malé plyšové hračky sú tiež nebezpečné. "Ďalším bežným strašiakom sú kusy väčších hračiek, ktoré boli roztrhané a potom zjedené. Prehltnutie týchto vecí môže viesť k črevnej blokáde, ktorej náprava si vyžaduje urgentný chirurgický zákrok," upozornili veterinári. Hoci sú plyšové hračky rozkošné, uistite sa, že držia pevne pokope, aby ich váš maznáčik neroztrhal a nezjedol.