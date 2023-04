Profesor varuje pred epidémiou vyvolanou orálnym sexom: Hrozba najmä pre ľudí, ktorí mali toľkoto partnerov

BIRMINGHAM - V posledných dvoch desaťročiach sa v západných krajinách rapídne zvýšil výskyt rakoviny hrdla, a to až do takej miery, že ho niektorí odborníci označujú za epidémiu. Hlavnou príčinou vzniku tohto onkologického ochorenia sú ľudské papilomavírusy, ktoré sa môžu prenášať aj orálnym sexom.

Ľudský papilomavírus (HPV) sa prenáša pohlavným stykom. V prípade rakoviny orofaryngu (ústnej časti hltanu) je hlavným rizikovým faktorom počet sexuálnych partnerov počas života, s ktorými praktizujete orálny sex. U osôb so šiestimi a viac celoživotnými orálnymi sexuálnymi partnermi je 8,5-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku tohto druhu rakoviny než u osôb, ktoré orálny sex nepraktizujú. Mnohé štúdie poukazujú na to, že v niektorých štátoch je táto sexuálna praktika veľmi rozšírená. V prieskume uskutočnenom na takmer tisícke respondentov, ktorí podstúpili operáciu mandlí z iných ako onkologických dôvodov v Spojenom kráľovstve, až 80 percent dospelých uviedlo, že v minulosti praktizovali orálny sex. Našťastie sa však len u malého počtu týchto ľudí vyvinula rakovina ústnej dutiny.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Prečo je to tak, nie je jasné. Prevláda teória, že väčšina z nás sa nakazí HPV infekciou a dokáže sa jej úplne zbaviť. Neplatí to ale pre všetkých jedincov. "Dôvodom môže byť porucha určitého aspektu imunitného systému. Vírus sa v ich tele dokáže nepretržite replikovať a časom sa integruje na náhodných miestach do DNA hostiteľa, pričom môže spôsobiť rakovinové ochorenie buniek hostiteľa," vysvetľuje autor odborného článku zverejnenom v časopise The Conversation, profesor Hisham Mehanna z Inštitútu rakoviny a genomických vied na Univerzite v Birminghame.

V mnohých krajinách sa zaviedlo očkovanie dievčat proti HPV s cieľom predchádzať rakovine krčka maternice. V súčasnosti pribúdajú zatiaľ nepriame dôkazy o tom, že takéto očkovanie môže byť účinné aj pri prevencii infekcie HPV v ústach a v štátoch, kde je vysoká zaočkovanosť dievčat (viac ako 85 percent), sú chránení aj chlapci (tzv. kolektívna imunita). Zostáva len dúfať, že to môže o niekoľko desaťročí viesť k zníženiu výskytu rakoviny orofaryngu. "Z hľadiska verejného zdravia však ide o priaznivý stav iba v prípade, keď je pokrytie medzi dievčatami vysoké (viac ako 85 percent) a len vtedy, ak sa zdržiavajú v rámci pokrytého kolektívu. Nezaručuje to ochranu na individuálnej úrovni, a to najmä v dobe cestovania, ak má niekto pohlavný styk s osobou z krajiny s nízkym pokrytím," podotýka Mehanna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Chlapci by mali byť tiež očkovaní proti HPV

Viaceré štáty uvažujú o rozšírení národných odporúčaní pre očkovanie proti HPV aj pre chlapcov. Ide o tzv. rodovo neutrálnu očkovaciu politiku. V niektorých skupinách obyvateľstva však existuje značná časť ľudí, ktorí sú proti očkovaniu proti HPV z dôvodu obáv o bezpečnosť alebo obáv z podpory promiskuity. Populačné štúdie paradoxne odkrývajú dôkazy, že možno v snahe zdržať sa penetračného pohlavného styku môžu mladí dospelí namiesto toho praktizovať orálny sex, čo v súvislosti s rakovinou orofaryngu zvyšuje riziko.