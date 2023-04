Mega nechutnosť počas slávneho maratónu: Bežec odbočil z trate a... toto fakt urobil?!

V pondelok 17. apríla vyšlo do ulíc amerického Bostonu viac ako 30 000 bežcov, aby zabehli 42 kilometrov a získali vytúženú medailu. Príspevok, ktorý sa objavil na Twitteri, však spojil toto významné športové podujatie s veľmi nepríjemnou udalosťou. Jedného z účastníkov maratónu totiž zastihla potreba vyprázdniť sa priamo na trati. Bežec nelenil a v domnienke, že ho nikto neuvidí, vbehol do jednej z okolitých záhrad, za kríkom si stiahol šortky, čupol si a zanechal na trávniku po sebe všetko, čo v danej chvíli z neho potrebovalo vyjsť von. S pocitom úľavy a spokojnosti sa potom vrátil späť na trať.

Boston marathon runner pooped in someone’s yard today 🤣💩 pic.twitter.com/Jtn6fxNQ2f — Babz (@BabzOnTheMic) April 17, 2023

Na videu počuť ľudí, ako v pozadí povzbudzujú bežcov, zatiaľ čo maratónec na kamere si podľa reakcií mnohých užívateľov potlesk vôbec nezaslúžil. Mnohí postrehli, že si po vykonaní potreby ani neutrel zadok. Ďalší sa zamýšľajú nad tým, prečo nepoužil toalety, ktoré majú bežci počas maratónu k dispozícii popri trati.

"Predstavte si, že práve kosíte trávu a v nej nájdete ..." podotkol jeden užívateľ. "Ak by bol bežec špičkový pretekár a nemal by čas dobehnúť na záchod, pochopil by som to. Ale takýto maratónec nemal dôvod robiť to," uviedla iná osoba. Našli sa však aj takí, ktorí mali pre bežca pochopenie. Jeho správanie bolo podľa nich výsledkom kombinácie napätia, kofeínu a ďalších vecí, ktoré ľudia užívajú pred štartom.