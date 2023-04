Nad sopkou v Japonsku sa objavil záhadný úkaz: Zaujal dokonca expertov z NASA! Takto ho vysvetlili

Dňa 16. septembra 2022 sa v blízkosti Fudžisanu objavilo na oblohe zelené svetlo. Zachytila ho domáca kamera kurátora múzea v Hiracuke Daichiho Fujiiho. Lúče boli synchronizované s malou zelenou bodkou krátko viditeľnou medzi mrakmi. Daichi predpokladal, že pochádzajú zo satelitu. Dôkladne overil orbitálne údaje a zistil, že v tú noc sa v danom mieste pohyboval Elevation Satellite 2 (ICESat-2). Svoje zistenia zverejnil na sociálnych sieťach, ktoré nakoniec pritiahli aj pozornosť expertov z NASA. Tí celú udalosť preskúmali. "Zdalo sa, že satelit je takmer priamo nad ním, pričom lúč dopadá na nízke oblaky pod uhlom. Ak chcete vidieť laserový lúč, musíte byť na správnom mieste v správnom čase a za priaznivých podmienok," okomentoval úkaz Tony Martino z Goddardovho centra pre vesmírne lety v Marylande, ktorý je odborníkom na systém topografických laserových výškomerov.

ICESat-2 bol spustený v septembri 2018. Jeho úlohou je použiť laserové svetlo na meranie výšky zemského ľadu, vody a povrchov pevniny z vesmíru. Laserový prístroj, nazývaný lidar, vystrelí 10 000-krát za sekundu a vyšle na Zem šesť lúčov svetla. Následne presne zmeria, ako dlho trvá, kým sa jednotlivé fotóny odrazia od povrchu a vrátia sa späť k satelitu. Tieto merania sú použité na výpočet straty ľadu z Grónska a Antarktídy a na zistenie, koľko polárnych oceánov je zamrznutých. Zároveň určujú výšky sladkovodných nádrží, mapujú plytké pobrežné oblasti a podobne. Laserové svetlo vypálené z vesmíru stovky kilometrov na Zemou nie je škodlivé.

Ľudia sa viackrát pokúšali odfotiť satelit počas jeho preletu a v niekoľkých prípadoch sa im to aj podarilo. Dôkazom sú fotografie z Čile a Oklahomy. Ešte komplikovanejšie je však zachytiť samotný lúč. Martino to odôvodňuje tým, že kamery a oči potrebujú laserové svetlo, aby sa od niečoho odrážalo, aby videli lúč zo strany. Všetko ovplyvňujú aj atmosférické podmienky. V noci, keď ICESat-2 prechádzal nad Fuji, bolo dostatočne zamračené na to, aby bolo laserové svetlo rozptýlené. To bol aj dôvod, prečo ho nakrútila kamera. Oblakov však, našťastie, nebolo toľko, aby svetlo úplne blokovali.

Zábery sú teda výsledkom spojenia viacerých priaznivých faktorov. S presným umiestnením satelitu vo vesmíre, polohou, kde lúč zasiahol, súradnicami, kde bola nastavená kamera a zohľadnením priaznivej oblačnosti mohol Martino definitívne potvrdiť, že pruhy svetla pochádzajú z ICESat-2.