Medvedík v zoo vyvolal senzáciu: Pozrite, čo robí, dievčina vybuchla od smiechu! Ľudia sú zhrození

NEW JERSEY - Videá so zvieratami sú najsledovanejším a najobľúbenejším obsahom na internete. Do dlhého zoznamu najnovšie pribudlo rozkošné video medvedíka čistotného, ktorý napodobňoval ženské tanečné pohyby. Zábery však vyvolali zmiešané reakcie ľudí, čo viedlo k diskusii o týraní zvierat.

Morrisa Schwartzová zverejnila na Twitteri rozkošné video, ktoré ale vyvolalo kontroverzné reakcie. Vidno na ňom medvedíka čistotného vo výbehu v zoo, ktorý napodobňuje ženské tanečné pohyby, zatiaľ čo Schwartzová predstiera, že rapuje.

Zatiaľ čo niektorých užívateľov zábery pobavili, iní mali pocit, že tanec zvieraťa bol spôsobený psychózou v dôsledku jeho zajatia. "Áno, skvelé pohyby, ale nemalo by to byť v zoo. Každopádne sa mi to páčilo," uviedol jeden z komentujúcich. "Je to spôsobené jeho zajatím a nie je to zábavné," upozornila ďalšia osoba. Iný užívateľ si tiež myslí, že opakujúce sa pohyby sú vyvolané stresom. "Medvedík nemá tanečnú párty. Má úzkosť z toho, že je v klietke!" napísal.